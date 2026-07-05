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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أبو العينين خلال رئاسته البرلمان الأورومتوسطي: التكامل ضرورة لمواجهة التحديات وبناء اقتصاد أكثر تنافسية

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن السلام يمثل الشرط الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة، فيما تعد التنمية الضمانة الحقيقية لترسيخ الاستقرار ومواجهة جذور الأزمات.

وقال أبو العينين، خلال رئاسة الجلسة العامة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في اليوم الثاني من القمة المنعقدة بمقر مجلس النواب المصري، إن المرحلة الراهنة تتطلب إطلاق مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي الأورومتوسطي، تقوم على تعزيز التكامل التجاري، وتطوير البنية التحتية والربط اللوجستي، والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، ودعم الاقتصاد الأزرق، إلى جانب تسريع التحول الرقمي والاعتماد على الذكاء الاصطناعي، بما يضمن بناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولًا.

أبو العينين: الثروة الحقيقية لدول المتوسط تكمن في شعوبها

وأوضح أن الثروة الحقيقية لدول المتوسط تكمن في شعوبها، مؤكدًا أن تمكين الشباب، وتعزيز مشاركة المرأة، وتطوير التعليم، ودعم البحث العلمي، تمثل ركائز أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ورفع القدرة التنافسية لدول المنطقة، وترسيخ الاستقرار على المدى الطويل.

وأضاف أن البحر المتوسط يمتلك من المقومات ما يؤهله ليصبح أحد أكبر أقاليم النمو الاقتصادي في العالم، إذا نجحت دوله في تحويل موقعه الجغرافي إلى منصة للإنتاج والطاقة والابتكار وربط الأسواق وسلاسل الإمداد العالمية، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إرادة سياسية تترجم الإمكانات إلى مشروعات، والرؤى إلى شراكات، والتحديات إلى فرص تنموية حقيقية.

أبو العينين: أمامنا فرصة مهمة لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون الأورومتوسطي

وجدد أبو العينين ترحيبه بميثاق المتوسط وخطة عمله، معتبرًا أنهما يمثلان فرصة مهمة لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون الأورومتوسطي، تقوم على الشراكة الحقيقية وتقاسم المنافع والمسؤوليات.
وشدد على أن نجاح ميثاق المتوسط لن يقاس بما يتضمنه من نصوص، وإنما بقدرته على تحقيق نتائج ملموسة، من خلال توفير التمويل الكافي، وجذب المزيد من الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا المتقدمة، ودعم التصنيع، وخلق فرص العمل، بما يسهم في بناء فضاء اقتصادي أورومتوسطي أكثر تكاملًا وتنافسية.

أبو العينين النائب محمد أبو العينين مجلس النواب البرلمان البرلمان الأورومتوسطي

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