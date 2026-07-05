أبو العينين خلال رئاسته البرلمان الأورومتوسطي: ندعو إلى إطلاق مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي الأورومتوسطي

أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، ضرورة إطلاق مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي الأورومتوسطي، تقوم على تعزيز التكامل التجاري، وتطوير البنية التحتية والربط اللوجستي، والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، ودعم الاقتصاد الأزرق، وتسريع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يضمن بناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولًا.

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماعات اليوم الثاني من القمة العاشرة لرؤساء برلمانات البحر المتوسط، والتي استضافها مجلس النواب بمقره في العاصمة الإدارية الجديدة.

أبو العينين: السلام يمثل الشرط الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة

وقال أبو العينين إن السلام يمثل الشرط الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة، كما أن التنمية هي الضمانة الحقيقية لترسيخ الاستقرار ومواجهة جذور الأزمات، مؤكدًا أن دول المتوسط تمتلك مقومات هائلة تؤهلها لبناء نموذج متكامل للتنمية والشراكة الاقتصادية.

أبو العينين: الثروة الحقيقية للمتوسط تكمن في شعوبه

وأضاف أن الثروة الحقيقية للمتوسط تكمن في شعوبه، وهو ما يتطلب تمكين الشباب، وتعزيز مشاركة المرأة، وتطوير التعليم، ودعم البحث العلمي، باعتبارها ركائز أساسية لتعزيز القدرة التنافسية لدول المنطقة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار طويل الأمد.

وأشار إلى أن البحر المتوسط قادر على أن يصبح أحد أكبر أقاليم النمو الاقتصادي في العالم، إذا نجحت دوله في تحويل موقعه الجغرافي إلى منصة للإنتاج والطاقة والابتكار وربط الأسواق وسلاسل الإمداد العالمية، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إرادة سياسية تحول الإمكانات إلى مشروعات، والرؤى إلى شراكات، والتحديات إلى فرص حقيقية.

ورحب أبو العينين بميثاق المتوسط وخطة عمله، معتبرًا أنه يمثل فرصة مهمة لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون الأورومتوسطي تقوم على الشراكة الحقيقية وتقاسم المنافع والمسؤوليات، مشددًا على أن نجاح الميثاق لن يقاس بنصوصه، وإنما بقدرته على ترجمة أهدافه إلى تمويل كافٍ، وتدفقات استثمارية أكبر، ونقل فعلي للتكنولوجيا المتطورة، ودعم التصنيع، وخلق فرص العمل، وبناء فضاء اقتصادي أورومتوسطي أكثر تكاملًا وتنافسية.