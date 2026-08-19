الأعلى للإعلام: اعتماد إيقاف إلهام أحمد مقدمة برنامج كلمة وحكاية

وافق المجلس على اعتماد الإجراءات الفورية التي اتخذتها إدارة قناة «هي» بشأن ما تم رصده من مخالفات في إحدى حلقات برنامج «كلمة وحكاية»، على خلفية تداول مقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسببت في إحداث حالة من اللبس والخلط لدى المشاهدين، من بينها مقطع يوحي بوجود شخص «يربي ديناصور».

القرار في إطار إجراءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، لمواجهة ظاهرة «بيع الهواء» وتفعيلًا لمبادرة التنظيم الذاتي.

وجاءت قرارات قناة «هي»، التي أقرها المجلس كالتالي:

أولًا: إيقاف مقدمة البرنامج إلهام أحمد، لمدة شهر، مع التنبية بعدم تكرار الأمر.

ثانيًا: إزالة كافة المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من جميع المنصات الرقمية، منعًا لحدوث أي لبس أو خلط لدى الجمهور.

ثالثًا: توقيع عقوبة إدارية على مسئولي السوشيال ميديا بالقناة.

رابعًا: توجيه إلهام أحمد، لتوفيق أوضاعها لدى نقابة الإعلاميين واستيفاء التصاريح اللازمة للظهور الإعلامي.

ويؤكد المجلس ضرورة عرض كافة الإجراءات التي اتخذتها القناة على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وموافاته بما تم تنفيذه منها، وذلك قبل استئناف عرض البرنامج مرة أخرى.

ويشدد المجلس على أهمية تفعيل مبادرة «التنظيم الذاتي» باعتبارها أحد ركائز الممارسة الإعلامية المسؤولة، ودورها في مواجهة الممارسات التي تسيء إلى العمل الإعلامي، وفي مقدمتها ظاهرة «بيع الهواء»، مرحبًا بما تتخذه المؤسسات الإعلامية والقنوات من إجراءات فورية لتصحيح أي مخالفات أو ملاحظات ترصدها على محتواها، كما يدعو المجلس مختلف وسائل الإعلام إلى تعزيز آليات المراجعة الداخلية والمبادرة بالتصحيح والمعالجة الفورية، بما يسهم في ترسيخ الانضباط المهني، والالتزام بالأكواد والمعايير الإعلامية، والارتقاء بمستوى المحتوى المقدم للجمهور.