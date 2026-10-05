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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مزاعم نتنياهو..النظام الإيراني أراد محو إسرائيل بانفجار نووي

نتنياهو
نتنياهو
محمد على

زعم  رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إيران تريد القضاء على إسرائيل.

وقال نتنياهو في الذكرى الثالثة لهجوم السابع من أكتوبر  2023، إن الهجوم شكّل بداية خطة "محور إيران" للقضاء على إسرائيل.

وأضاف نتنياهو: "حاول معسكر الشر ضربنا عبر حلقة ثلاثية من النار؛ جماعات إرهابية بالوكالة تحيط بنا، وآلاف الصواريخ الفتاكة التي كانت تستهدف أراضينا، وفوق كل ذلك انفجار نووي كان من المفترض أن يدمر دولتنا ويمحوها من على وجه الأرض. كانت هذه الخطة الثلاثية لإيران".

وتابع أن إسرائيل وجّهت ضربات إلى الجماعات الوكيلة التابعة للنظام الإيراني، وترسانة الصواريخ الباليستية الإيرانية، وبرنامجها النووي، كما أنشأت مناطق عازلة للردع في قطاع غزة ولبنان وسوريا.

من جانبه، عين الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الأحد 4 أكتوبر الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، حميد بورد، قائمًا بأعمال وزارة النفط، بعد موافقته على استقالة محسن باك‌ نجاد من منصبه وزيرًا للنفط.

وكان مهدي طباطبائي، نائب مدير الاتصالات والإعلام في مكتب بزشكيان، قد أعلن أولاً خبر استقالة باك ‌نجاد عبر منصة "إكس"، وبعد نحو ساعة نُشر نص مرسوم الرئيس الإيراني. وباستقالة باك‌ نجاد، ارتفع عدد الوزارات التي تُدار من قبل قائمين بالأعمال في حكومة بزشكيان، والتي يتعين على الحكومة ترشيح وزراء جدد لها، إلى ثلاث وزارات.

نتنياهو النظام الإيراني إسرائيل انفجار نووي رئيس الوزراء الإسرائيلي الصواريخ الفتاكة

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