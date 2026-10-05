القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تنفيذ هجمات استراتيجية ضد الحوثيين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم السبت، تنفيذ هجوم استهدف أهدافًا عسكرية حوثية وصفتها بأنها «حيوية ومشروعة» في العاصمة صنعاء، بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية على عدد من الجبهات.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن القوات المسلحة «قادرة على تنفيذ هجمات استراتيجية ضد الحوثيين»، مؤكدًا استمرار العمليات العسكرية ضد مواقع الجماعة.

وتزامن الإعلان مع سماع دوي انفجارات قوية في صنعاء، حيث أفاد مراسلو وكالة «فرانس برس» بسماع عدة غارات في مناطق متفرقة من العاصمة، مع تصاعد أعمدة الدخان من مواقع تعرضت للقصف.

كما تحدثت وسائل إعلام تابعة للحوثيين عن غارات جوية استهدفت العاصمة.

ويأتي التصعيد في ظل اتساع نطاق المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثيين خلال الفترة الأخيرة، بعد هدوء نسبي استمر منذ الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة عام 2022.

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت خلال الأيام الماضية تنفيذ عمليات متكررة ضد مواقع وتجمعات وتعزيزات حوثية في عدد من الجبهات. وفي 30 سبتمبر، أعلن المتحدث العسكري ماجد النزيلي تنفيذ 414 عملية استهداف ضد مواقع وقدرات وتعزيزات حوثية خلال 24 ساعة، وفق ما نقلته وكالة «الأناضول»، بينما لم يصدر تعليق فوري من الحوثيين بشأن تلك الأرقام.

وتشير التطورات الميدانية إلى استمرار التصعيد العسكري في اليمن، بالتزامن مع تحركات للقوات الحكومية لاستهداف مواقع الحوثيين في محافظات عدة، وسط استمرار المواجهات حول مناطق استراتيجية على الساحل الغربي ومحافظة تعز، وفقا لـ رويترز.