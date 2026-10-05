قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: نستهدف إنتاج 10 ملايين متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة
ابتداء من الشهر الجاري|مضاعفة حافز التدريس للمعلمين ليصل لـ2100 بدلاً من 1000جنيه
رئيس الوزراء يتابع مع مسئولي شركة "أكوا " مستجدات التعاون في مشروعات تحلية مياه البحر
وزير الكهرباء يتفقد إدارة شبكات الشروق ويتابع التشغيل وتأمين التغذية ومعايير الأمن والسلامة
أحد القادة الكبار.. وزير الداخلية الأسبق يكشف لأول مرة تفاصيل جديدة عن أحداث 25 يناير
خناقة وخطأ كبير.. 7 مشاهد مثيرة من ودية مصر وجنوب إفريقيا
سفير الكويت بالقاهرة: انتصارات أكتوبر صفحة مضيئة في تاريخ الأمة العربية
محمد أبو العينين: حذف المادة 25 يحمي جامعة كيان من الإشكاليات والطعون الدستورية
النائب محمد أبو العينين: اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25) من قانون إنشاء جامعة كيان مبدأ دستوري يتعلق بالمساواة
وزير التعليم لطلاب 2 بكالوريا: دراسة الثقافة المالية ستساعدكم على اتخاذ قرارات واعية في المستقبل
مصر تدين الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية
النواب يوافق على حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان وتشكيل لجنة خاصة لإعادة دراستها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تنفيذ هجمات استراتيجية ضد الحوثيين

الحوثيين
الحوثيين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم السبت، تنفيذ هجوم استهدف أهدافًا عسكرية حوثية وصفتها بأنها «حيوية ومشروعة» في العاصمة صنعاء، بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية على عدد من الجبهات.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن القوات المسلحة «قادرة على تنفيذ هجمات استراتيجية ضد الحوثيين»، مؤكدًا استمرار العمليات العسكرية ضد مواقع الجماعة. 

وتزامن الإعلان مع سماع دوي انفجارات قوية في صنعاء، حيث أفاد مراسلو وكالة «فرانس برس» بسماع عدة غارات في مناطق متفرقة من العاصمة، مع تصاعد أعمدة الدخان من مواقع تعرضت للقصف. 

كما تحدثت وسائل إعلام تابعة للحوثيين عن غارات جوية استهدفت العاصمة. 

ويأتي التصعيد في ظل اتساع نطاق المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثيين خلال الفترة الأخيرة، بعد هدوء نسبي استمر منذ الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة عام 2022.

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت خلال الأيام الماضية تنفيذ عمليات متكررة ضد مواقع وتجمعات وتعزيزات حوثية في عدد من الجبهات. وفي 30 سبتمبر، أعلن المتحدث العسكري ماجد النزيلي تنفيذ 414 عملية استهداف ضد مواقع وقدرات وتعزيزات حوثية خلال 24 ساعة، وفق ما نقلته وكالة «الأناضول»، بينما لم يصدر تعليق فوري من الحوثيين بشأن تلك الأرقام. 

وتشير التطورات الميدانية إلى استمرار التصعيد العسكري في اليمن، بالتزامن مع تحركات للقوات الحكومية لاستهداف مواقع الحوثيين في محافظات عدة، وسط استمرار المواجهات حول مناطق استراتيجية على الساحل الغربي ومحافظة تعز، وفقا لـ رويترز.

القوات المسلحة اليمنية اليمن هجوم صنعاء حوثية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

إجازة

3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

شيكابالا

شيكابالا: أعود إلى الملاعب في يناير

اتحاد الكرة

الدرندلي يطالب بفتح تحقيق.. جلسة خلال ساعات بين اتحاد الكرة وجهاز المنتخب

محمد هاني

كواليس مفاوضات محمد هاني مع بيراميدز

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 لطلاب المدارس .. ينطلق رسمياً يوم 18

منتخب مصر

عاوز تقول حاجة؟.. كواليس أزمة محمد صلاح وحسام حسن في المنتخب

أسعار العملات العربية في مصر

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي في مصر اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

القط ذو القبعة

"أغلقوا الأبواب".. شخصية مجهولة تثير الذعر برسائل غامضة في السويد

الطاعون

أنبوب اختبار سبب كارثة.. غموض حول وفاة عالمة روسية

سقوط دجال اسيوط

العلاج الروحاني أونلاين.. سقوط دجال جلب الحبيب بأسيوط

بالصور

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت

أضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي
 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي
 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

لو بترمي زيت التونة أو السردين.. اعرف الحقيقة قبل ما تتخلص منه

ريهام قدري
ريهام قدري
ريهام قدري

جوهرة تحتفل بخطبتها على شاب من خارج الوسط الفني

خطوبة جوهرة
خطوبة جوهرة
خطوبة جوهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد