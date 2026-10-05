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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قبرص والهند تحددان الخطوات المقبلة في التعاون البحري قبيل انعقاد منتدى مومباي

قبرص والهند
قبرص والهند
أ ش أ

 تستعد قبرص والهند للمرحلة التالية من تعاونهما البحري المشترك، قبيل انعقاد منتدى أعمال الشؤون البحرية في مدينة مومباي الهندية في نوفمبر المقبل، بهدف الجمع بين شركات من البلدين لاستكشاف الشراكات وفرص الاستثمار الممكنة.

وذكرت صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية أن نائبة وزير الشحن البحري القبرصي مارينا هاجيمانوليس من المقرر أن تسافر إلى الهند برفقة وفد تجاري بحري لحضور أعمال المنتدى.

وأكد المفوض السامي الهندي مانيش مانيش، بحسب الصحيفة، أنه تمت مناقشة الاستعدادات لهذا المنتدى، خلال سلسلة من اللقاءات البحرية التي عُقدت في قبرص في الفترة من 28 سبتمبر إلى 1 أكتوبر الجاري، في ظل سعي البلدين لتوسيع الروابط التجارية والمؤسسية في مجال الشحن البحري.

وجاء هذا البرنامج في أعقاب الاجتماع الأول للجنة البحرية المشتركة بين الهند وقبرص، الذي عُقد في ليماسول في 29 سبتمبر في إطار الاتفاقية الثنائية بشأن النقل البحري التجاري الموقعة في عام 2017.

وشملت المناقشات التعليم والتدريب في المجال البحري، وفرص الاستثمار، وتبادل السياسات والاستراتيجيات، والتعاون في إطار المنظمة البحرية الدولية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الجانبان أيضًا آفاق التعاون في مجال الخدمات البحرية، وتمويل الشحن، وإصلاح السفن وإعادة تدويرها، وتدريب البحارة ورعايتهم، والشحن الصديق للبيئة.

وبالإضافة إلى اجتماع اللجنة، أجرى الوفد الهندي محادثات مع غرفة الشحن القبرصية، وشركات الشحن والقطاع البحري، وهيئة الموانئ القبرصية، والمعهد القبرصي للبحرية والملاحة، كما نوقشت الاستعدادات لزيارة نائبة وزير الشحن البحري القبرصي المرتقبة إلى الهند، والتي من المتوقع أن يرافقها خلالها وفد من قطاع الأعمال البحرية.

قبرص والهند تعاونهما البحري منتدى أعمال

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