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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر تدين بأشد العبارات استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية

علم مصر
علم مصر
فرناس حفظي

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية، واستئناف أعمال الحفر والإنشاءات العسكرية في ريف القنيطرة، بالتزامن مع مواصلة التوغلات الإسرائيلية داخل مناطق اخري بالجنوب السوري، في انتهاك صارخ لسيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية ولقواعد القانون الدولي واتفاق فض الاشتباك لعام ١٩٧٤.

وتؤكد مصر رفضها القاطع لكافة التحركات والإجراءات الإسرائيلية التي من شأنها تكريس واقع جديد على الأرض، وتشدد على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها والانسحاب من الأراضي السورية المحتلة.

جمهورية مصر العربية استمرار الانتهاكات استئناف أعمال الحفر والإنشاءات ريف القنيطرة التوغلات الإسرائيلية الجنوب السوري

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