سوريا تدين بأشد العبارات الانتهاكات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي بحق البلاد

أدانت سوريا بأشد العبارات الانتهاكات المتواصلة التي

يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأراضي السورية، وكان آخرها استكمال العمل في ما يُسمى "خط سوفا 53"، في خرق فاضح لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 وانتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية.

وفي بيان لها ؛ أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن استمرار النهج العدواني للاحتلال الإسرائيلي وما يرافقه من اعتداءات وتوغلات ميدانية يمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليميين، ويقوّض أحكام القانون

الدولي.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة تضع حدا لهذه الممارسات وتمنع تكرارها.

وجددت سوريا تأكيد تمسكها بحقها المشروع في ممارسة سيادتها الكاملة على

أراضيها كافة، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في صون سيادة الدول واحترام حرمة حدودها.