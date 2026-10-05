الإحصاء الفلسطيني: تضرر 82% من المباني في قطاع غزة بسبب عدوان الاحتلال

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن ما يُقدر بنحو 82% من إجمالي المباني في قطاع غزة تضررت نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن بيان أصدره الجهاز المركزي للإحصاء، بأن عدد المباني المتضررة منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى يونيو الماضي، بلغ نحو 201,290 مبنى، منها 134,422 مبنى مدمراً بشكل كامل.

و بلغ عدد المباني المتضررة بشكل شديد 13,848 مبنى، وبلغ عدد الوحدات السكنية المتضررة نحو 328,627.

وأدت العمليات العسكرية واسعة النطاق وتدمير المساكن والبنية التحتية منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى نزوح متكرر وواسع النطاق للسكان في قطاع غزة، حيث لا يزال معظم سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.1 مليون نسمة نازحين، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتضرر المساكن والخدمات الأساسية.

كما أصبح السكان محصورين في أقل من 40% من مساحة قطاع غزة نتيجة القيود المفروضة على الوصول إلى أجزاء واسعة من القطاع، الأمر الذي أدى إلى زيادة الاكتظاظ والضغط على مناطق النزوح المتاحة.

وأظهرت بيانات حتى النصف الأول من عام 2026، تعرض نحو 90% من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في قطاع غزة للضرر أو الدمار، ما أدى إلى تراجع كبير في قدرة السكان على الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي بصورة آمنة ومنتظمة.

كما لا تزال 82% من الأسر تعاني من انعدام الأمن المائي، في حين أن ما يصل إلى 70% من الأسر في قطاع غزة قادرة على الحصول على 6 لترات فقط من المياه يومياً للفرد الواحد، وهي أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب وفقاً لمنظمة الصحة العالمية والمقدر بحوالي 15 لتراً للفرد يومياً.