بلومبيرج: تجارة الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز تتعافي رغم مخاطر الشحن

واصلت شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز التعافي الذي بدأ في سبتمبر الماضي، مع سعي منتجي المنطقة إلى استعادة إمدادات الطاقة للعملاء المتضررين من نقص الإمدادات.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبيرج" أن ما لا يقل عن ثلاث شحنات من الغاز خرجت عبر المضيق منذ أواخر الأسبوع الماضي، حسب بيانات تتبع السفن من شركة "كبلر" لبيانات الملاحة، لكن التدفقات لا تزال أقل بكثير من 75% من مستويات ما قبل الحرب.

ويترقب المتعاملون استمرار تعافي حركة الشحن عبر المضيق، باعتباره مؤشرا على تحسن أزمة الإمدادات التي دفعت أسعار الغاز في أوروبا وآسيا الشهر الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر 2022، وقد يساعد استمرار زيادة الإمدادات في تخفيف الأسعار قبل حلول الشتاء في نصف الكرة الشمالي، عندما يرتفع الطلب على التدفئة.. ورغم تحسن حركة الشحن، لا تزال المخاطر الأمنية مرتفعة.