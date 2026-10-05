قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: نستهدف إنتاج 10 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا
ابتداء من الشهر الجاري|مضاعفة حافز التدريس للمعلمين ليصل لـ2100 بدلاً من 1000جنيه
رئيس الوزراء يتابع مع مسئولي شركة "أكوا " مستجدات التعاون في مشروعات تحلية مياه البحر
وزير الكهرباء يتفقد إدارة شبكات الشروق ويتابع التشغيل وتأمين التغذية ومعايير الأمن والسلامة
أحد القادة الكبار.. وزير الداخلية الأسبق يكشف لأول مرة تفاصيل جديدة عن أحداث 25 يناير
خناقة وخطأ كبير.. 7 مشاهد مثيرة من ودية مصر وجنوب إفريقيا
سفير الكويت بالقاهرة: انتصارات أكتوبر صفحة مضيئة في تاريخ الأمة العربية
محمد أبو العينين: حذف المادة 25 يحمي جامعة كيان من الإشكاليات والطعون الدستورية
النائب محمد أبو العينين: اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25) من قانون إنشاء جامعة كيان مبدأ دستوري يتعلق بالمساواة
وزير التعليم لطلاب 2 بكالوريا: دراسة الثقافة المالية ستساعدكم على اتخاذ قرارات واعية في المستقبل
مصر تدين الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية
النواب يوافق على حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان وتشكيل لجنة خاصة لإعادة دراستها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مراكز العناية بالضيوف تقدم خدماتها على مدار الساعة لقاصدي المسجد الحرام

مراكز العناية بالضيوف تقدم خدماتها على مدار الساعة لقاصدي المسجد الحرام
مراكز العناية بالضيوف تقدم خدماتها على مدار الساعة لقاصدي المسجد الحرام
أ ش أ

واصلت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تقديم خدماتها الميدانية لقاصدي المسجد الحرام عبر مراكز العناية بالضيوف، التي تعمل على مدار الساعة؛ بهدف توفير الدعم والإرشاد وتيسير تجربة ضيوف الرحمن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم / الاثنين/ أن المراكز تقدم منظومة متكاملة من الخدمات، تشمل الإرشاد والتوجيه، وحفظ الأمتعة، والعناية بالمفقودات، إلى جانب الخدمات المخصصة لكبار السن والأشخاص ذوي الهمم، والعناية بالأطفال والنساء والتائهين، وتقديم المساعدة والدعم للقاصدين.

وتتيح المراكز لقاصدي المسجد الحرام الاستفادة من الخريطة التفاعلية عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR)، بما يسهم في الوصول إلى المواقع والخدمات داخل المسجد الحرام بكل يسر وسهولة.

تأتي هذه الخدمات ضمن جهود الهيئة لتعزيز منظومة العناية بالضيوف، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، بما يعينهم على أداء مناسكهم وعباداتهم في أجواء يسودها اليسر والطمأنينة.

الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدماتها الميدانية لقاصدي المسجد الحرام عبر مراكز العناية بالضيوف توفير الدعم والإرشاد وتيسير تجربة ضيوف الرحمن منظومة متكاملة من الخدمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

إجازة

3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

اتحاد الكرة

الدرندلي يطالب بفتح تحقيق.. جلسة خلال ساعات بين اتحاد الكرة وجهاز المنتخب

محمد هاني

كواليس مفاوضات محمد هاني مع بيراميدز

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 لطلاب المدارس .. ينطلق رسمياً يوم 18

منتخب مصر

عاوز تقول حاجة؟.. كواليس أزمة محمد صلاح وحسام حسن في المنتخب

أسعار العملات العربية في مصر

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي في مصر اليوم الإثنين

حالة الطقس

أمطار ورعد ورمال مثارة.. «الأرصاد» تحذر من تقلبات طقس الاثنين والقاهرة تسجل 29

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعى

وزيرة التضامن تشارك في احتفالية تخرج دفعة 2026 بالجامعة الألمانية بالقاهرة

احدي المعلمات و طلاب بممر شرفي

مش هننساكي.. تلاميذ يودعون معلمتهم بممر شرفي بعد بلوغها سن التقاعد

ذكرى نصر أكتوبر

القومي للمرأة يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى أكتوبر المجيدة

بالصور

لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير لها

لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت

أضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي
 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي
 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

لو بترمي زيت التونة أو السردين.. اعرف الحقيقة قبل ما تتخلص منه

ريهام قدري
ريهام قدري
ريهام قدري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد