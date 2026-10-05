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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرق الإطفاء اليونانية تكافح حريق غابات امتد من بلغاريا إلى اليونان

حريق غابات امتد من بلغاريا إلى اليونان
حريق غابات امتد من بلغاريا إلى اليونان
أ ش أ

ذكرت السلطات اليونانية أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد حريق غابات امتد من بلغاريا إلى اليونان، اليوم /الاثنين/ في منطقة غابية قرب قرية روسة التي تقع في بلدية سوفلي شمال شرق اليونان.

وذكرت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية أن 148 فردًا من رجال الإطفاء، بما في ذلك ثمانية فرق برية متخصصة، يعملون على مكافحة الحريق باستخدام 38 سيارة، كما تم نشر ثلاث مروحيات وطائرتين للمساعدة في احتواء الحريق في الساعات الأولى من اليوم.

واندلع الحريق، بعد ظهر أمس /الأحد/ واستمر في الاشتعال رغم تعزيز قوات مكافحة الحرائق بشكل كبير.

ووفقًا للمعلومات الأولية، لم تكن النيران تهدد المنازل، لكن الرياح القوية في المنطقة أعاقت جهود احتواء الحريق.

السلطات اليونانية الإطفاء إخماد حريق غابات بلغاريا اليونان

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