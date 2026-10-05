قوات العمالقة و«درع الوطن» تتقدم نحو ذوباب قرب باب المندب

أفادت مصادر عسكرية يمنية مطلعة، اليوم الاثنين، بأن قوات «العمالقة» و«درع الوطن» حققت تقدماً في مناطق محيطة بمضيق باب المندب، بالتزامن مع إطلاق القوات اليمنية عملية عسكرية واسعة تهدف إلى استعادة المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي.

وقالت المصادر إن قوات العمالقة ودرع الوطن تخوض معارك عنيفة مع الحوثيين في منطقة ذوباب القريبة من باب المندب، مشيرة إلى اقترابها من قطع خطوط إمداد الحوثيين إلى المنطقة بشكل كامل.

وفي السياق ذاته، أفاد مراسل «العربية» و«الحدث» بأن قوات العمالقة ودرع الوطن تتقدم لاستعادة السيطرة على منطقة ذوباب، بدعم من غطاء جوي.

1122 عملية ضد الحوثيين

من جانب آخر، أعلنت القوات اليمنية تنفيذ 1122 عملية استهداف ضد مواقع وتحركات الحوثيين خلال الساعات الماضية.

وقال المتحدث باسم القوات اليمنية ماجد النزيلي، في بيان، إن العمليات استهدفت مرابض المدفعية وراجمات الصواريخ، والتحصينات الدفاعية، وطرق الاقتراب والدفع، وخطوط ووسائل الإمداد، إلى جانب التعزيزات والتحشيدات القتالية ومراكز القيادة والسيطرة التابعة للحوثيين.

وأوضح أن العمليات شملت محاور عدة في جبهات صعدة والجوف وتعز والساحل، واستخدمت خلالها الطائرات الحربية والمسيّرات والمدفعية والصواريخ والراجمات والقناصة.

وبحسب الحصيلة الميدانية التي أعلنها المتحدث، أسفرت العمليات عن مقتل 1747 من عناصر الحوثيين وتدمير 364 آلية ومعدة ووسيلة نقل وإمداد عسكرية.

وأكد النزيلي أن القوات المسلحة ستواصل عملياتها بهدف استعادة أراضي الدولة ومؤسساتها.

عملية عسكرية لاستعادة المناطق الخاضعة للحوثيين

وكان الرئيس اليمني رشاد العليمي أعلن، أمس الأحد، إطلاق عملية عسكرية لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.

وجاء الإعلان عقب تصعيد الحوثيين لهجماتهم خلال الشهر الماضي ضد القوات اليمنية، بالتزامن مع تقدمهم باتجاه ساحل البحر الأحمر ومنطقة مضيق باب المندب، الذي يمثل ممراً استراتيجياً لحركة الملاحة التجارية وناقلات النفط.

وتأتي التطورات العسكرية في ظل عودة المواجهات إلى اليمن بعد سنوات من الهدوء النسبي، إثر انهيار الهدنة التي أُبرمت عام 2022 بين الحوثيين والحكومة الشرعية، بالتزامن مع اتساع نطاق التوترات والصراعات في المنطقة.