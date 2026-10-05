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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"بيتكوين" تتجاوز 86 ألف دولار بدعم من تراجع توقعات رفع الفائدة الأمريكية

بيتكوين
بيتكوين
أ ش أ

 ارتفعت أسعار عملة "بيتكوين" الرقمية فوق مستوى 86 ألف دولار خلال تعاملات اليوم / الاثنين /، بعدما لامست لفترة وجيزة مستوى 87 ألف دولار، مدعومة بتراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية عقب صدور بيانات أظهرت ضعفًا في سوق العمل، فيما حدت عوائد سندات الخزانة المرتفعة ومخاوف التضخم المستمرة من مكاسب العملة المشفرة.

وسجلت "بيتكوين" ارتفاعًا بنسبة 1.3% لتصل إلى 86 ألفًا و203.40 دولار، بعدما لامست 86 ألفًا و995.40 دولار في وقت سابق من جلسة التداول.

وأظهرت بيانات التوظيف الأمريكية الصادرة الأسبوع الماضي إضافة أصحاب العمل 29 ألف وظيفة فقط خلال سبتمبر الماضي، وهو مستوى جاء أقل بكثير من توقعات المحللين، فيما جرى تعديل بيانات الوظائف للشهرين السابقين بالخفض، ما عزز توقعات عدم إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في أكتوبر الجاري.

وأشارت أداة "سي إم إي فيد ووتش" إلى أن الأسواق تسعر حاليا احتمالًا يقل عن 20% لرفع أسعار الفائدة في أكتوبر، مقارنة بمستويات أعلى بكثير قبل أسبوع، الأمر الذي دعم الأصول الحساسة للمخاطر، ومن بينها العملات المشفرة، مع تراجع توقعات تشديد السياسة النقدية.

ولا يزال المستثمرون يتوخون الحذر من افتراض أن تقريرا واحدا ضعيفا لسوق العمل سيدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سريعا نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرا، خاصة في ظل استمرار مخاطر التضخم.

كما حد تماسك الدولار الأمريكي نسبيًا من مكاسب "بيتكوين"، إذ يؤدي ارتفاع العملة الأمريكية إلى تقليص جاذبية الأصول المقومة بالدولار، ومن بينها العملات المشفرة، للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

وفي المقابل، وفرت التدفقات إلى صناديق "بيتكوين" المتداولة في البورصة الأمريكية دعمًا للسوق، إذ سجلت هذه الصناديق صافي تدفقات داخلة بقيمة 102.70 مليون دولار في الأول من أكتوبر، و189.80 مليون دولار في الثاني من الشهر نفسه، وفقًا لبيانات منصة "سوسوفاليو".

تأتي مكاسب "بيتكوين" في ظل استمرار مخاطر الاقتصاد الكلي، مع تجاوز أسعار النفط مستوى 100 دولار للبرميل على خلفية النزاع في الشرق الأوسط، ما يثير مخاوف من أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى إبقاء التضخم مرتفعًا، وبالتالي الحد من قدرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على تخفيف سياسته النقدية.

ويترقب المتعاملون قدرة "بيتكوين" على تثبيت تداولاتها فوق مستوى 87 ألف دولار، إذ قد يسهم اختراق هذا المستوى بصورة مستدامة في تعزيز التوقعات بتحرك العملة نحو مستوى 90 ألف دولار.

وعلى صعيد العملات المشفرة الأخرى، ارتفعت "إيثيريوم"، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.8% إلى 2720.88 دولار، فيما صعدت "XRP"، ثالث أكبر عملة مشفرة، بنسبة 1.3% إلى 1.52 دولار.

واستقرت تداولات "سولانا"، بينما تراجعت "BNB" بنسبة طفيفة بلغت 0.2%، كما قفزت "كاردانو" بنسبة 10.7% إلى 0.27 دولار، مسجلة أعلى مستوياتها منذ مايو 2026، فيما ارتفعت "دوج كوين" بنسبة 3.9% في سوق العملات المشفرة ذات الطابع الساخر.

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