شاركت فرنسا بثلاث مقاتلات من طراز «رافال» في المناورة العسكرية «بروتكتيف فينس 26» (Protective Fence 26) التي تستضيفها فنلندا، حيث نفذت الطائرات عمليات هبوط عابر وإقلاع فوري على مدرج مخصص للطائرات أُقيم على طريق سريع مدني بمنطقة يانيفيرتا، بالقرب من مدينة كوبيو شرقي البلاد.

وتعد هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها مقاتلات «رافال» الفرنسية طريقًا سريعًا في فنلندا لتنفيذ هذه العمليات، في إطار المناورة التي تمثل التدريب العسكري الرئيسي لسلاح الجو الفنلندي لعام 2026، حسبما ذكرت اليوم الاثنين وسائل إعلام فرنسية.

وتتخذ المقاتلات الفرنسية الثلاث من مدينة روفانييمي، الواقعة شمالي فنلندا، قاعدة لتمركزها خلال المناورة، التي تهدف إلى تعزيز الجاهزية العملياتية للقوات الجوية وتطوير قدرتها على تنفيذ العمليات انطلاقًا من مواقع وقواعد جوية متعددة.