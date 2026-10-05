الإخوان كانوا خايفين من عمر سليمان.. وزير الداخلية الأسبق يكشف مفاجآت

أكد اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق، أن الإخوان قبل تولي الحكم كانت لديهم أهداف محددة، وأنهم كانوا يخافون من عمر سليمان وأحمد شفيق.

وأضاف وزير الداخلية الأسبق، خلال حوار مع الإعلامي مصطفى بكري، في بودكاست «شهادة للتاريخ» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن: «الإخوان كانوا خايفين من عمر سليمان.. وأحمد شفيق خسر بسبب اللي شغالين معاه في الدعاية الانتخابية».

وأوضح أن الإخوان كانوا يريدون إبعاد عمر سليمان وأحمد شفيق عن المشهد السياسي، مشيرًا إلى أن انتخابات الرئاسة، عندما كان شفيق مرشحًا، تعرض لخداع وحصوله على معلومات غير صحيحة.

وتابع: «اللي شغالين مع شفيق كانوا بيقولوا له كل المحافظات تمام، لكن للأسف لم يكن لديه أحد في محافظات أسيوط والمنيا وبني سويف».