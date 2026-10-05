وزير التربية والتعليم ومحافظ الغربية يفتتحان مدرسة شوني بطنطا |صور

في إطار الاحتفال بيوم المعلم واحتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة، افتتح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، مدرسة شوني لمراحل التعليم من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية بقرية شوني بمركز طنطا، وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في إتاحة الخدمات التعليمية، وتطوير البنية التحتية للمنظومة التعليمية، وتوفير مدارس تستوعب أبناء القرى والمناطق المحيطة بها.

ورافق الوزير والمحافظ خلال الافتتاح الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، واللواء يسري سالم، مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، و ناصر حسن إسماعيل، مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية.

واستمع الوزير والمحافظ إلى شرح تفصيلي حول مكونات المدرسة ومبانيها، والطاقة الاستيعابية لها، وما تضمه من إمكانات وتجهيزات تعليمية حيث تبلغ مساحة المدرسة نحو 4000 متر مربع، ويبلغ إجمالي عدد الفصول بها 42 فصلًا، بواقع 6 فصول لرياض الأطفال، و18 فصلًا للمرحلة الابتدائية، و9 فصول للمرحلة الإعدادية، و9 فصول للمرحلة الثانوية، فضلًا عن معامل مجهزة، وملاعب رياضية، وقاعات للأنشطة المتنوعة، ومكتبة علمية.

كما تفقد الوزير ومحافظ الغربية مباني المدرسة وفصولها وقاعاتها المختلفة، واطلعا على التجهيزات والإمكانات التعليمية بها، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية متكاملة وآمنة وجاذبة للطلاب، كما تابعا انتظام العملية التعليمية داخل الفصول، ومستوى جاهزية المبنى المدرسي، ومدى توافر التجهيزات اللازمة لدعم العملية التعليمية.

وتفقد السيد الوزير والمحافظ أيضا فصول رياض الأطفال وعددًا من الفصول الدراسية بالمدرسة؛ للاطمئنان على جاهزية القاعات، والتأكد من توفير بيئة تعليمية مناسبة تسهم في تحقيق أقصى استفادة للطلاب.

وخلال الجولة، دار حوار بين السيد الوزير وعدد من طالبات المرحلة الثانوية حول نظام البكالوريا المصرية، حيث أشادت الطالبات بالنظام وما يتيحه من تعدد المسارات، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب لاختيار المواد الدراسية التي تتناسب مع ميولهم واهتماماتهم، فضلا عن الفرص الامتحانية المتعددة.

كما ناقش السيد الوزير الطالبات حول دراسة مادة البرمجة، في إطار اهتمام الوزارة بتنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم لمتطلبات المستقبل.

واستمع السيد الوزير ومحافظ الغربية إلى مقطوعة موسيقية قدمها عدد من الطلاب والطالبات بقاعة الأنشطة متعددة الأغراض بالمدرسة، والتي تعكس اهتمام المدرسة بالأنشطة الفنية والموسيقية وتنمية مواهب الطلاب.

وفي ختام الجولة، تابع السيد الوزير والمحافظ عرضًا رياضيًا قدمه طلاب المرحلة الابتدائية بفناء المدرسة، في إطار دعم الأنشطة الرياضية واكتشاف وتنمية المواهب الطلابية.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف، أن التوسع في إنشاء وتطوير المدارس يمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة الوزارة للارتقاء بجودة العملية التعليمية، مشيرًا إلى أهمية توفير منشآت تعليمية متكاملة تخدم الطلاب في مختلف المناطق، وتسهم في إتاحة فرص تعليمية أفضل.

ومن جانبه، أعرب اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، عن خالص شكره وتقديره للسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لما يقدمه من دعم متواصل لجهود المحافظة في تطوير منظومة التعليم، وحرصه على متابعة المشروعات التعليمية والوقوف على ما تم إنجازه على أرض الواقع، مؤكدًا أن افتتاح مدرسة شوني من مرحلة رياض الأطفال وحتى التعليم الثانوي يمثل إضافة حقيقية ومهمة لأهالي القرية، ويوفر لأبنائهم خدمة تعليمية متكاملة داخل قريتهم، بما يخفف عن الأسر مشقة الانتقال ويتيح للطلاب بيئة تعليمية أفضل تساعدهم على التعلم والتميز.

وأشار محافظ الغربية إلى أن افتتاح المدرسة يأتي ضمن سلسلة المشروعات والافتتاحات التي تشهدها المحافظة تزامنًا مع احتفالاتها بعيدها القومي الـ 228، مؤكدًا أن هذه المناسبة تأتي هذا العام مصحوبة بإنجازات ملموسة ومشروعات جديدة تمس حياة المواطنين وتدعم جهود الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات، وفي مقدمتها قطاع التعليم وبناء الإنسان