التحكم في الخلايا العصبية باستخدام الضوء يمنح 3 علماء جائزة نوبل للطب 2026

أعلنت جمعية نوبل بمعهد كارولينسكا للعلوم في السويد، اليوم منح جائزة نوبل في الطب لعام 2026 إلى كل من كارل دايسروث، وبيتر هيجمان، وجيورج ناجل، تقديرا لاكتشافاتهم الرائدة المتعلقة بتقنية تتيح للعلماء التحكم في الخلايا العصبية الحية باستخدام الضوء.

وذكرت قناة"دويتشه فيله" الألمانية أن الهيئة المانحة للجائزة أرجعت فوز الثلاثة إلى اكتشافاتهم المتعلقة بقنوات ​الأيونات التي يتم ‌التحكم فيها بالضوء وعلم البصريات الوراثية.

وتعد جائزة الطب أولى جوائز نوبل التي يتم منحها هذا الأسبوع، ومن المقرر الإعلان عن الفائزين بجوائز الفيزياء والكيمياء والأدب والسلام خلال الأسبوع الجاري، على أن يتم تسليم الجوائز في احتفال يقام في استكهولم بالسويد في العاشر من ديسمبر المقبل.