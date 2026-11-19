أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تفاصيل الفصل الأول من اللائحة الأساسية الجديدة للمجمع المقدس، والذي جاء تحت عنوان «تعريفات وتمهيد»، متضمنًا 12 مادة ترسم الإطار العام لهوية الكنيسة وطبيعتها الرسولية، وتحدد نطاق الكرازة المرقسية ومؤسساتها، إلى جانب توضيح اختصاصات قداسة البابا البطريرك والمجمع المقدس، وتعريف المناصب والدرجات الكهنوتية داخل الكنيسة.

وتؤكد المادة الأولى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كنيسة رسولية جامعة، أسسها القديس مار مرقس الرسول، وتحفظ الإيمان الأرثوذكسي الرسولي، وترتبط بسائر الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بوحدة الإيمان والأسرار المقدسة والتقليد الكنسي الرسولي والآبائي، مع احتفاظها بهويتها القبطية.

وتوضح المادة الثانية أن الكرازة المرقسية تشمل جميع الإيبارشيات والقطاعات الرعوية والأسقفيات العامة والكنائس والأديرة، وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس والمجلس الاستشاري القبطي، وكافة المؤسسات الكنسية داخل مصر وخارجها.

وفيما يتعلق بالتنظيم الرعوي، عرّفت المادة الثالثة الإيبارشية بأنها منطقة جغرافية محددة يتولى رعايتها وتدبير شؤونها البابا البطريرك أو مطران أو أسقف مُجلّس على كرسيها، بينما يُقصد بالقطاع الرعوي المنطقة التي تتبع رعويًا قداسة البابا، ويتولى تدبيرها بنفسه أو من خلال من يختاره من الأساقفة أو الكهنة.

كما تناولت المادة الرابعة مفهوم المجلس المتخصص، باعتباره هيئة دائمة أو مؤقتة ينشئها قداسة البابا بقرار منه، لمعاونته في ممارسة اختصاصاته الرعوية أو الإدارية أو المالية، أو دراسة المسائل التي تتطلب خبرة وتخصصًا.

وأكدت المادة الخامسة امتداد الرئاسة الكهنوتية للكرسي الإسكندري الرسولي إلى جميع أنحاء الكرازة المرقسية داخل مصر وخارجها، فيما حددت المادة السادسة مقار الكرسي الإسكندري، موضحة أن الإسكندرية هي المقر الرسولي التاريخي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى جانب المقر البابوي بالقاهرة والمقر البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، مع منح قداسة البابا الحق في إنشاء مقرات أخرى داخل مصر أو خارجها وفقًا للاحتياجات الرعوية والتنظيمية.

المجمع المقدس والبابا البطريرك

وتناولت المادة السابعة مكانة المجمع المقدس، باعتباره السلطة الكهنوتية العليا في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للإكليروس وجميع أعضاء الكنيسة داخل مصر وخارجها، فيما يتعلق بشؤونهم الكنسية واختيار قيادتهم الروحية.

أما المادة الثامنة، فقد حددت مكانة قداسة البابا البطريرك، باعتباره خليفة القديس مار مرقس الرسول الإنجيلي، وأسقف الإسكندرية والقاهرة، ورئيس أساقفة الكرازة المرقسية بصفته أسقفًا للمدينة العظمى الإسكندرية، وفقًا لقوانين مجمع نيقية المسكوني.

كما حددت المادة شروط اختيار البابا البطريرك، بأن يكون من أصل مصري، قبطيًا أرثوذكسيًا، وأن يمارس اختصاصاته وفقًا لمبادئ الكتاب المقدس والتقليد الرسولي والقوانين الكنسية، بصفته راعيًا للكنيسة وحارسًا لإيمانها ووحدتها، مع التأكيد على تكامل اختصاصاته مع اختصاصات المجمع المقدس بما يضمن حسن إدارة شؤون الكنيسة والحفاظ على وحدتها وسلامة إيمانها ورسالتها.

تنظيم منصب قائم مقام البابا

وتطرقت المادة التاسعة إلى منصب قائم مقام البابا البطريرك، موضحة أنه يُنتخب من المجمع المقدس عقب نياحة البابا البطريرك، ويشترط أن يكون من أصل مصري وقبطيًا أرثوذكسيًا، ويستمر في منصبه حتى انتخاب وتنصيب البابا الجديد، وفقًا للائحة اختيار البابا البطريرك.

كما عرّفت المادة العاشرة النائب البابوي بأنه الشخص الذي يعينه قداسة البابا للقيام بمهمة محددة، مثل الإشراف على إيبارشية خالية أو جديدة أو قطاع رعوي أو غيرها من المهام.

وحددت المادة الحادية عشرة طبيعة منصب وكيل البطريركية، باعتباره منصبًا كنسيًا يُكلف شاغله بتمثيل قداسة البابا في الإسكندرية أو القاهرة، ومتابعة الشؤون الكنسية والإدارية والرعوية وفقًا للصلاحيات الممنوحة له.

الدرجات والرتب الكهنوتية

واختتم الفصل الأول بالمادة الثانية عشرة، التي عرّفت الإكليروس بأنهم الأساقفة والقسوس والشمامسة بدرجاتهم ورتبهم المعترف بها كنسيًا.

وحددت المادة درجات الإكليروس، حيث تشمل درجة الأسقفية قداسة البابا البطريرك والمطران والأسقف، ودرجة القسيسية القمص والقس، بينما تضم درجة الشماسية الأرشيدياكون والذياكون، إلى جانب الرتب الشماسية المساعدة، وهي الإيبذياكون والأغنسطس والإبصالتس.

وبذلك يضع الفصل الأول من اللائحة الجديدة الأساس التعريفي والتنظيمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من خلال تحديد هويتها ونطاق امتدادها الرعوي، وبيان طبيعة العلاقة بين البابا البطريرك والمجمع المقدس، فضلًا عن ضبط المفاهيم والمناصب والدرجات الكهنوتية التي يستند إليها تنظيم العمل الكنسي.