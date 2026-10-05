قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلومبيرج: تجارة الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز تتعافي رغم مخاطر الشحن
رئيس "النواب" يحيل قرارات رئيس الجمهورية ومشروعات القوانين إلى اللجان النوعية للمجلس
عروس البحر تخطف الأنظار في مرسى علم.. ظهور نادر تحت الماء
تضامن الإسكندرية تتحرك لمتابعة الأسر المتضررة بكرموز ولامبروزو
امطار خفيفة على الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء
أمطار ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة
وزيرا المالية والتعليم: زيادة مرتقبة في رواتب المعلمين العام الدراسي المقبل
حكم بيع شرائح المحمول مجهولة البيانات.. الإفتاء: الوسيلة إلى الحرام حرام
قوات العمالقة و«درع الوطن» تتقدم نحو ذوباب قرب باب المندب
رئيس ميناء القاهرة الجوي: الثواني فارقة في الطيران والاستعداد المبكر ضرورة لضمان سلامة الأرواح
زيادة جديدة في مرتبات المعلمين العام الدراسي المقبل
التعليم العالي: 25.6 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ مشروعات بسيناء ومدن القناة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت
رنا عصمت

حرصت الفنانة ميريهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

 ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت..

تألقت ميريهان حسين في الصور بإطلالةملفتة، حيث ظهرت مرتدية فستان بولكا دوت و اتسم بستايل الكب و قصير فوق الركبة.

تزينت ميريهان حسين بمجموعة من المجوهرات و الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

وتعد الفنانة ميريهان حسين، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

كما تميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد ميريهان في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 

No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.
 

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت ميريهان حسين صور ميريهان حسين إطلالة ميريهان حسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

إجازة

3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

شيكابالا

شيكابالا: أعود إلى الملاعب في يناير

اتحاد الكرة

الدرندلي يطالب بفتح تحقيق.. جلسة خلال ساعات بين اتحاد الكرة وجهاز المنتخب

محمد هاني

كواليس مفاوضات محمد هاني مع بيراميدز

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 لطلاب المدارس .. ينطلق رسمياً يوم 18

أسعار العملات العربية في مصر

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي في مصر اليوم الإثنين

منتخب مصر

عاوز تقول حاجة؟.. كواليس أزمة محمد صلاح وحسام حسن في المنتخب

ترشيحاتنا

فيلم “جحيم العابرين

فيلم جحيم العابرين.. موعد طرحه في صالات السينما السعودية

عادل امام و شيرين

شيرين تكشف حكاية زواجها وابنتها ومشوارها الفني.. من «المتزوجون» إلى الاعتذار عن «الإرهابي»

شمس البارودي

هو ده الحب الحقيقي.. شمس البارودي تستعيد ذكريات زمن الفن الجميل

بالصور

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت

أضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي
 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي
 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

لو بترمي زيت التونة أو السردين.. اعرف الحقيقة قبل ما تتخلص منه

ريهام قدري
ريهام قدري
ريهام قدري

جوهرة تحتفل بخطبتها على شاب من خارج الوسط الفني

خطوبة جوهرة
خطوبة جوهرة
خطوبة جوهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد