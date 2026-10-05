قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماسورة صرف للعبور.. تحرك عاجل من وزارة الري لتأمين مسار طلاب بالبحيرة
منذ 7 أكتوبر.. الاحتلال ينفذ 63 ألف هجوم على الفلسطينيين في الضفة
سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين
كيا تقدم K4 موديل 2027 الجديدة.. وهذه أسعارها عالميًا
حكم النوم قبل دخول وقت الفرائض وهل يكره عند الفجر؟
بقيمة تقارب 17 مليار دولار.. مصر تمتلك احتياطيات ذهب في 120 موقعا
مقتل 4 أشخاص في ضربة أمريكية على سفينة بالبحر الكاريبي
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 5 – 10 - 2026 والقنوات الناقلة
هل الذكر بالقلب دون تحريك الشفتين له ثواب؟.. الإفتاء تحسم الجدل
رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق: حكومة نتنياهو لم تتعلم شيئا من 7 أكتوبر
كواليس مفاوضات محمد هاني مع بيراميدز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

إليسا تبهر متابعيها بإطلالة ساحرة في الكويت

إليسا
إليسا
هاجر هانئ

شاركت الفنانة اللبنانية إليسا متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة لها خلال تواجدها في الكويت.

إطلالة إليسا في الكويت 

تألقت إليسا في الصور بإطلالة ساحرة، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام طويلة واتسم التصميم باللون البيج ذات القماش اللامع مما كشف عن رشاقتها، حمل التصميم توقيع مصمم الأزياء اللبناني نيكولاس جبران.

انتعلت إليسا حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج، تزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت إليسا بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا متناسقا مع ملامحها مما كشف عن جمالها.

إليسا إطلالة إليسا صور إليسا إطلالات إليسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

محافظة الإسكندرية: غلق وتشميع مطعم بفروعه الـ 3 عقب رصد حالات تسمم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس لمدة 5 أيام.. الأرصاد تعلن سقوط أمطار خلال ساعات

الطقس في مصر

أمطار ورعد وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا وتحذيرات شديدة

وزير التربية والتعليم

للمعلمين المحالين للمعاش.. خطوات وإجراءات الاعتذار عن الاستمرار بالخدمة

اسعار السبائك الذهب اليوم

سعر سبيكة 5 جرام الآن.. أسعار السبائك الذهب اليوم كل الأوزان

الفاشنيستا المصرية نورهان سليمان وشهرتها بوكاهنتس

الكويت تكشف سبب إبعاد الفاشينستا المصرية نورهان سليمان عن البلاد

مصطفى شوبير

شوبير ينتقد نجله بعد هدف جنوب إفريقيا: الثقة الزائدة مش من شغل حارس المرمى

غرامة فاتورة الكهرباء 7% .. موعد تطبيقها والفرق عن زيادة الأسعار

غرامة فاتورة الكهرباء 7% .. موعد تطبيقها والفرق عن زيادة الأسعار

ترشيحاتنا

مايان السيد

من باريس.. مايان السيد تتألق في أحدث ظهور لها

لعبة مسرطنة

تريند والأطفال كلها بيحبوها.. تحذير من لعبة أطفال «مسرطنة»

الموز

لو شوفته قدامك اوعى تتردد في شرائه.. نوع من الموز فوائده مضاعفة وطعم لا يقاوم

بالصور

محمد حماقي يشعل الإسكندرية بأضخم حفل جامعي.. و"سمعوني" يواصل تصدر المنصات العالمية في 2026

محمد حماقى
محمد حماقى
محمد حماقى

وفاة ساس جوردان نجمة الروك الكندية عن 65 عامًا.. صاحبة «Make You a Believer»

ساس جوردان
ساس جوردان
ساس جوردان

فيديو

لما جبريل

لما جبريل عن أزمة مصرية وزوجها الصيني: لا للتعميم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد