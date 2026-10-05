إليسا تبهر متابعيها بإطلالة ساحرة في الكويت

شاركت الفنانة اللبنانية إليسا متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة لها خلال تواجدها في الكويت.

إطلالة إليسا في الكويت

تألقت إليسا في الصور بإطلالة ساحرة، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام طويلة واتسم التصميم باللون البيج ذات القماش اللامع مما كشف عن رشاقتها، حمل التصميم توقيع مصمم الأزياء اللبناني نيكولاس جبران.

انتعلت إليسا حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج، تزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت إليسا بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا متناسقا مع ملامحها مما كشف عن جمالها.