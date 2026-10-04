في عيد ميلادها الـ 59.. إطلالات تكشف عن أناقة صابرين

يصادف يوم 4 أكتوبر عيد ميلاد الفنانة صابرين التي أكملت اليوم عامها الـ 59، وعلى الرغم من ذلك لا يبدو عليها علامات التقدم في العمر ولازالت تحافظ على شبابها وأناقتها.

إطلالات صابرين

تعتبر صابرين من النجمات والمشاهير اللاتي تحرص على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بأبرز الصور و الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات سواء الرسمية أو الخاصة.

تتمتع صابرين بذوق راقي في أختيار الإطلالات والأزياء التي تظهر بها حيث تحرص دائما على إتباع أحدث صيحات الموضة و أختيار ما يتناسب معها و يبرز رشاقتها.

تحرص صابرين على التنوع و التجديد في عالم الموضة و عدم السير على وتيرة واحدة، كما تقوم بتنسيق قطع الإكسسوارات و المجوهرات الفاخرة التي تزيد من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، تعتمد صابرين على تسريحات الشعر و صيحات المكياج المتناسقة معها و التي تبرز جمال ملامحه.

إليكم أبرز إطلالات صابرين التي تكشف عن أناقتها….