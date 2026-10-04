قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 57.2 مليار دولار.. والعملات الأجنبية تتجاوز 37 مليارًا
سعر صرف الدولار ينخفض 50 قرشا بختام تعاملات البنوك اليوم الأحد
الخطة الشاملة وتصفية الثغرة والخداع الاستراتيجي.. وثائق نادرة تكشف أسرار حرب أكتوبر| شاهد
مدبولي: 95% من موارد مصر المائية تعتمد على النيل ولسنا ضد التنمية في أفريقيا
مدبولي: هناك شركات تستهدف زيادة أعداد الشباب المصري العاملين لديها خلال السنوات المقبلة
مدبولي: مرونة سعر الصرف عززت ثقة المستثمر الأجنبي والمصري في استقرار الاقتصاد
نصب على مواطنين بزعم علاجهم روحانيا.. القبض على دجال العطارين
مدبولي: المواطن تحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي.. وتحسين مستوى المعيشة أولوية المرحلة المقبلة
استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة
درع الحماية الشتوي.. أماكن توافر لقاح الإنفلونزا الموسمية 2026 في مصر
خادم الحرمين الشريفين يبعث دعوة لأمير قطر للمشاركة في القمة الخليجية الأوروبية الثانية
تحقيق إيطالي يكشف تفاصيل جديدة بشأن حادثة رحلة «فلاي دبي»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

في عيد ميلادها الـ 59.. إطلالات تكشف عن أناقة صابرين

صابرين
صابرين
هاجر هانئ

يصادف يوم 4 أكتوبر عيد ميلاد الفنانة صابرين التي أكملت اليوم عامها الـ 59، وعلى الرغم من ذلك لا يبدو عليها علامات التقدم في العمر ولازالت تحافظ على شبابها وأناقتها.

إطلالات صابرين 

تعتبر صابرين من النجمات والمشاهير اللاتي تحرص على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بأبرز الصور و الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات سواء الرسمية أو الخاصة.

تتمتع صابرين بذوق راقي في أختيار الإطلالات والأزياء التي تظهر بها حيث تحرص دائما على إتباع أحدث صيحات الموضة و أختيار ما يتناسب معها و يبرز رشاقتها.

تحرص صابرين على التنوع و التجديد في عالم الموضة و عدم السير على وتيرة واحدة، كما تقوم بتنسيق قطع الإكسسوارات و المجوهرات الفاخرة التي تزيد من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، تعتمد صابرين على تسريحات الشعر و صيحات المكياج المتناسقة معها و التي تبرز جمال ملامحه.

إليكم أبرز إطلالات صابرين التي تكشف عن أناقتها….

صابرين إطلالات صابرين عيد ميلاد صابرين صور صابرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الواقعة المتداولة

غضب بفيس بوك بعد تداول فيديو لتلميذ يتعرّض للضرب المبرح على قدميه | والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

بالإضافة للمصروفات|إلزام طلاب الإعدادية بدفع 158 جنيهاً للامتحانات وخاماتها و100 لطباعة الشهادة

البنزين

أسعار البنزين والسولار .. شعبة المواد البترولية تكشف مفاجأة جديدة

الدواجن

الدواجن تواصل الصعود بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو بعد الارتفاع الأخير؟

محمد صلاح

نظر دعوى ضد اللاعب محمد صلاح بإلزامه بسداد مبلغ 255 ألف جنيه لصالح محامٍ

التوقيت الشتوي

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

منتخب مصر

موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا الودية اليوم

القصة كاملة بشأن العاملين في منصة “ما تصدقش” مع خبير في شؤون الجماعات

باحث في شئون الجماعات المُتطرفة يكشف آليات تحرّك الإخوان خارج التنظيم

ترشيحاتنا

لكزس ار زد موديل 2027

لكزس ار زد 2027 تباع بهذه المواصفات

اوبل جراند لاند موديل 2027

اوبل جراند لاند 2027 تباع بهذه المواصفات

أندرويد 17

لمُستخدمي جوجل .. تحديث أندرويد 17 التجريبي يكشف مفاجآت هواتف بيكسل للعام القادم

بالصور

الخطة الشاملة وتصفية الثغرة والخداع الاستراتيجي.. وثائق نادرة تكشف أسرار حرب أكتوبر| شاهد

حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ..سر القوام الكريمى

طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ
طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ
طريقة المكرونة بالوايت صوص والفراخ

المشي بعد الأكل.. عادة بسيطة تحسن الهضم وتقلل ارتفاع سكر الدم

عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم
عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم
عادة بسيطة قد تحسن الهضم و تقلل ارتفاع سكر الدم

فيديو

اللواء فؤاد نصار

اللواء فؤاد نصار.. عين مصر التي سبقت حرب أكتوبر

اللواء باقي زكي يوسف

اللواء باقي زكي يوسف.. صاحب فكرة خراطيم المياه لاختراق خط بارليف| بروفايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

المزيد