ياسمين صبري تبهر متابعيها بأناقتها في باريس.. شاهد

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في باريس.

تفاصيل إطلالة ياسمين صبري

تألقت ياسمين صبري في باريس بإطلالة كشفت عن ذوقها الراقي كعادتها، حيث ظهرت مرتدية تنورة طويلة باللون الأوف وايت مع بلوزة بنفس اللون الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

أنتعلت ياسمين صبري حذاءمسطح من دار الأزياء العالمية شانيل مع حقيبة يد كبيرة الحجم باللون الأوف وايت وتزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية التي زادت من اناقتها.

أما من الناحية الجمالية، بدت ياسمين صبري بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

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