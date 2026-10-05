حمزة عبد الكريم يقترب من فرصة تاريخية مع برشلونة أمام خيتافي

كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية عن إمكانية حصول المصري حمزة عبد الكريم، مهاجم برشلونة، على فرصة للمشاركة مع الفريق الكتالوني خلال مواجهة خيتافي المقبلة، في ظل الغموض المحيط بموقف البرازيلي رافينها من خوض المباراة.

وأوضحت الصحيفة أن غياب رافينها المحتمل قد يفتح الباب أمام حمزة عبد الكريم للحصول على دقائق مع الفريق الأول، خاصة بعد ظهوره بشكل لافت مع منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي.

وأشارت «سبورت» إلى أن حمزة عبد الكريم يمتلك العديد من المميزات التي تجعله مناسبًا لشغل مركز المهاجم الصريح، وعلى رأسها قدرته على التحرك داخل منطقة الجزاء وحسّه التهديفي، ما يجعله أحد الخيارات التي يمكن الاعتماد عليها لتنشيط الخط الهجومي لبرشلونة أمام خيتافي.

وأضافت الصحيفة أن تسجيل حمزة عبد الكريم هدفه الأول مع منتخب مصر يمثل دفعة معنوية قوية للاعب، وقد يعزز من فرص حصوله على فرصة مع برشلونة خلال الفترة المقبلة.

ويأمل المهاجم المصري في استغلال أي فرصة تتاح له مع الفريق الكتالوني، خاصة أن المنافسة على مراكز الهجوم في برشلونة قوية، بينما قد تمنحه الغيابات والإصابات فرصة لإثبات قدراته أمام الجهاز الفني.

وتترقب جماهير برشلونة موقف رافينها النهائي قبل مواجهة خيتافي، في الوقت الذي قد تشهد فيه المباراة ظهور حمزة عبد الكريم مع الفريق الأول، حال قرر الجهاز الفني منحه الفرصة.