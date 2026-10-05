يخوض برشلونة شهرًا مزدحمًا بالمواجهات القوية، بعدما أسفرت روزنامة الفريق عن 6 مباريات خلال أكتوبر، تجمع بين منافسات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، أبرزها مواجهة باريس سان جيرمان والكلاسيكو أمام ريال مدريد.

شهر ناري ينتظر برشلونة.. 6 مباريات في أكتوبر أبرزها باريس سان جيرمان والكلاسيكو

ويبدأ برشلونة مشواره في الشهر بمواجهة خيتافي يوم السبت 10 أكتوبر، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، قبل أن يخرج بعدها بثلاثة أيام لمواجهة جالاتا سراي في تركيا، يوم 13 أكتوبر، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

وبعد رحلة إسطنبول، يعود برشلونة إلى منافسات الليجا بمواجهة خارج ملعبه أمام ريال بيتيس يوم 17 أكتوبر، في الجولة التاسعة، قبل أن يخوض اختبارًا أوروبيًا من العيار الثقيل أمام باريس سان جيرمان في العاصمة الفرنسية يوم 20 أكتوبر، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وتصل الإثارة إلى ذروتها يوم 25 أكتوبر، عندما يستضيف برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني، في مواجهة ستكون من أبرز محطات الموسم، خاصة مع أهمية المباراة في صراع القمة.

ولا يتوقف جدول برشلونة عند الكلاسيكو، إذ يختتم الفريق مبارياته في أكتوبر باستضافة ألافيس يوم 31 أكتوبر، ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.

وبذلك ينتظر برشلونة شهرًا شاقًا يبدأ بمواجهة خيتافي، ثم ثلاث رحلات متتالية إلى إسطنبول وإشبيلية وباريس، قبل العودة إلى كامب نو لخوض الكلاسيكو أمام ريال مدريد، ما يضع الفريق أمام اختبار حقيقي لقدرة هانز فليك ولاعبيه على التعامل مع ضغط المباريات محليًا وأوروبيًا.