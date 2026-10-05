قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: نستهدف إنتاج 10 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا
ابتداء من الشهر الجاري|مضاعفة حافز التدريس للمعلمين ليصل لـ2100 بدلاً من 1000جنيه
رئيس الوزراء يتابع مع مسئولي شركة "أكوا " مستجدات التعاون في مشروعات تحلية مياه البحر
وزير الكهرباء يتفقد إدارة شبكات الشروق ويتابع التشغيل وتأمين التغذية ومعايير الأمن والسلامة
أحد القادة الكبار.. وزير الداخلية الأسبق يكشف لأول مرة تفاصيل جديدة عن أحداث 25 يناير
خناقة وخطأ كبير.. 7 مشاهد مثيرة من ودية مصر وجنوب إفريقيا
سفير الكويت بالقاهرة: انتصارات أكتوبر صفحة مضيئة في تاريخ الأمة العربية
محمد أبو العينين: حذف المادة 25 يحمي جامعة كيان من الإشكاليات والطعون الدستورية
النائب محمد أبو العينين: اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25) من قانون إنشاء جامعة كيان مبدأ دستوري يتعلق بالمساواة
وزير التعليم لطلاب 2 بكالوريا: دراسة الثقافة المالية ستساعدكم على اتخاذ قرارات واعية في المستقبل
مصر تدين الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية
النواب يوافق على حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان وتشكيل لجنة خاصة لإعادة دراستها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جيسوس يفتح الباب أمام عودة رونالدو.. وقادة البرتغال يحسمون موقفهم

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
إسراء أشرف

تلقى كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، إشارات إيجابية بشأن إمكانية عودته إلى صفوف المنتخب خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، بعدما أكد المدير الفني جورجي جيسوس وعدد من نجوم الفريق أن أبواب المنتخب لا تزال مفتوحة أمام قائد البرتغال.

وكان رونالدو قد غادر معسكر المنتخب البرتغالي خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، عقب توتر علاقته مع جيسوس، وذلك بعدما بقي على مقاعد البدلاء خلال مواجهة النرويج، لتتزايد التساؤلات حول مستقبل قائد البرتغال مع منتخب بلاده.

ورغم الأزمة، نجح المنتخب البرتغالي في تحقيق الفوز خلال مبارياته الأربع في فترة التوقف، ليواصل نتائجه الإيجابية تحت قيادة جيسوس، الذي تولى المسؤولية مؤخرًا.

جيسوس: رونالدو يستطيع العودة متى شاء

وتحدث جيسوس عن موقف رونالدو، مؤكدًا أن عودة اللاعب لا تزال ممكنة، لكنه شدد على أن القرار النهائي يعود إلى قائد البرتغال.

وقال مدرب المنتخب البرتغالي: "لا أعرف ما سيحدث، كل شيء وارد بالنسبة لي. عليه أن يقرر مصيره قبل استدعائه للمنتخب. إذا كان يلعب ويرغب في الانضمام للمنتخب الوطني، فبإمكانه العودة متى شاء".

وأضاف: "لقد كان سوء فهم، وبرأيي من السهل حله. بالنسبة لي كل شيء على ما يرام، ومتى سيُحل الأمر؟ لا أعلم، سنرى".

نونو مينديز: سنستقبل رونالدو بحفاوة

ولم يختلف موقف لاعبي البرتغال عن تصريحات مدربهم، حيث أكد نونو مينديز أن رونالدو سيحظى بترحيب كبير حال قرر العودة إلى المنتخب.

وقال لاعب البرتغال: "أي لاعب مرحب به بالطبع، وإذا عاد كريستيانو، فسنستقبله بحفاوة بالغة".

وأضاف: "أنا أركز على عملي، على لعب كرة القدم ومساعدة المنتخب الوطني، وأنا سعيد جدًا باللعب في كل مباراة وتحقيق الانتصارات".

كانسيلو: رونالدو قائدنا ورمز البرتغال

من جانبه، شدد جواو كانسيلو على مكانة رونالدو داخل المنتخب، مؤكدًا أن اللاعب لا يزال القائد والرمز الأبرز لكرة القدم البرتغالية.

وقال كانسيلو: "كريستيانو هو قائدنا، ورمز المنتخب الوطني، وأفضل لاعب أنجبته البرتغال على الإطلاق، ولا شك أن الأمور ستنتهي بأفضل طريقة ممكنة".

وكشف لاعب برشلونة عن تواصله مع رونالدو خلال الأيام الماضية، لكنه فضل الاحتفاظ بتفاصيل الحديث بينهما، قائلًا: "من الواضح أننا تحدثنا مع رونالدو هذا الأسبوع، لكنني لن أكشف عما دار بيننا".

رونالدو أمام القرار الحاسم

وبعد انتهاء فترة التوقف الدولي، يبدو أن مستقبل رونالدو مع المنتخب البرتغالي بات مرتبطًا بقراره، خاصة بعدما ترك جيسوس الباب مفتوحًا أمام عودته، وحصل اللاعب على دعم واضح من زملائه.

وكان رونالدو قد أكد عقب مغادرته معسكر البرتغال أن الوقت سيأتي للكشف عن أسباب ما حدث، دون الدخول في تفاصيل الأزمة في الوقت الحالي.

ومع اقتراب فترة التوقف الدولي المقبلة، ستتجه الأنظار إلى موقف رونالدو، وما إذا كان سيعود إلى قائمة البرتغال، أم أن الخلاف الأخير سيكون نقطة النهاية لمسيرته الدولية.

خورخي جيسوس جيسوس جورجي جيسوس البرتغال منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

إجازة

3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

اتحاد الكرة

الدرندلي يطالب بفتح تحقيق.. جلسة خلال ساعات بين اتحاد الكرة وجهاز المنتخب

محمد هاني

كواليس مفاوضات محمد هاني مع بيراميدز

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 لطلاب المدارس .. ينطلق رسمياً يوم 18

منتخب مصر

عاوز تقول حاجة؟.. كواليس أزمة محمد صلاح وحسام حسن في المنتخب

أسعار العملات العربية في مصر

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي في مصر اليوم الإثنين

حالة الطقس

أمطار ورعد ورمال مثارة.. «الأرصاد» تحذر من تقلبات طقس الاثنين والقاهرة تسجل 29

ترشيحاتنا

الفاعليات

ندوة توعوية بقرية أبو سلطان للتعريف بخدمات «صندوق التنمية المحلية» وتشجيع العمل الحر بالإسماعيلية

رفع مخلفات

حملات مكثفة لرفع كفاءة النظافة بشوارع بولاق الدكرور

حملات التحصين

تحصين 180 ألفًا و781 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالمنيا

بالصور

لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير لها

لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت

أضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي
 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي
 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

لو بترمي زيت التونة أو السردين.. اعرف الحقيقة قبل ما تتخلص منه

ريهام قدري
ريهام قدري
ريهام قدري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد