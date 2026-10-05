جيسوس يفتح الباب أمام عودة رونالدو.. وقادة البرتغال يحسمون موقفهم

تلقى كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، إشارات إيجابية بشأن إمكانية عودته إلى صفوف المنتخب خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، بعدما أكد المدير الفني جورجي جيسوس وعدد من نجوم الفريق أن أبواب المنتخب لا تزال مفتوحة أمام قائد البرتغال.

وكان رونالدو قد غادر معسكر المنتخب البرتغالي خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، عقب توتر علاقته مع جيسوس، وذلك بعدما بقي على مقاعد البدلاء خلال مواجهة النرويج، لتتزايد التساؤلات حول مستقبل قائد البرتغال مع منتخب بلاده.

ورغم الأزمة، نجح المنتخب البرتغالي في تحقيق الفوز خلال مبارياته الأربع في فترة التوقف، ليواصل نتائجه الإيجابية تحت قيادة جيسوس، الذي تولى المسؤولية مؤخرًا.

جيسوس: رونالدو يستطيع العودة متى شاء

وتحدث جيسوس عن موقف رونالدو، مؤكدًا أن عودة اللاعب لا تزال ممكنة، لكنه شدد على أن القرار النهائي يعود إلى قائد البرتغال.

وقال مدرب المنتخب البرتغالي: "لا أعرف ما سيحدث، كل شيء وارد بالنسبة لي. عليه أن يقرر مصيره قبل استدعائه للمنتخب. إذا كان يلعب ويرغب في الانضمام للمنتخب الوطني، فبإمكانه العودة متى شاء".

وأضاف: "لقد كان سوء فهم، وبرأيي من السهل حله. بالنسبة لي كل شيء على ما يرام، ومتى سيُحل الأمر؟ لا أعلم، سنرى".

نونو مينديز: سنستقبل رونالدو بحفاوة

ولم يختلف موقف لاعبي البرتغال عن تصريحات مدربهم، حيث أكد نونو مينديز أن رونالدو سيحظى بترحيب كبير حال قرر العودة إلى المنتخب.

وقال لاعب البرتغال: "أي لاعب مرحب به بالطبع، وإذا عاد كريستيانو، فسنستقبله بحفاوة بالغة".

وأضاف: "أنا أركز على عملي، على لعب كرة القدم ومساعدة المنتخب الوطني، وأنا سعيد جدًا باللعب في كل مباراة وتحقيق الانتصارات".

كانسيلو: رونالدو قائدنا ورمز البرتغال

من جانبه، شدد جواو كانسيلو على مكانة رونالدو داخل المنتخب، مؤكدًا أن اللاعب لا يزال القائد والرمز الأبرز لكرة القدم البرتغالية.

وقال كانسيلو: "كريستيانو هو قائدنا، ورمز المنتخب الوطني، وأفضل لاعب أنجبته البرتغال على الإطلاق، ولا شك أن الأمور ستنتهي بأفضل طريقة ممكنة".

وكشف لاعب برشلونة عن تواصله مع رونالدو خلال الأيام الماضية، لكنه فضل الاحتفاظ بتفاصيل الحديث بينهما، قائلًا: "من الواضح أننا تحدثنا مع رونالدو هذا الأسبوع، لكنني لن أكشف عما دار بيننا".

رونالدو أمام القرار الحاسم

وبعد انتهاء فترة التوقف الدولي، يبدو أن مستقبل رونالدو مع المنتخب البرتغالي بات مرتبطًا بقراره، خاصة بعدما ترك جيسوس الباب مفتوحًا أمام عودته، وحصل اللاعب على دعم واضح من زملائه.

وكان رونالدو قد أكد عقب مغادرته معسكر البرتغال أن الوقت سيأتي للكشف عن أسباب ما حدث، دون الدخول في تفاصيل الأزمة في الوقت الحالي.

ومع اقتراب فترة التوقف الدولي المقبلة، ستتجه الأنظار إلى موقف رونالدو، وما إذا كان سيعود إلى قائمة البرتغال، أم أن الخلاف الأخير سيكون نقطة النهاية لمسيرته الدولية.