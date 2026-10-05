هالاند يثير القلق في مانشستر سيتي قبل موقعة ليفربول

أثار النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، حالة من القلق داخل فريقه بعدما غادر مباراة منتخب بلاده أمام البرتغال، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، وسط مخاوف من تعرضه لإصابة قد تهدد مشاركته أمام ليفربول.

وطلب هالاند الخروج من الملعب خلال الشوط الثاني، بعدما أشار إلى رغبته في الاستبدال، قبل أن يغادر أرضية الملعب سيرًا على قدميه دون مساعدة، في الوقت الذي كانت تشير فيه النتيجة إلى التعادل 1-1.

وجاءت إصابة هالاند المحتملة قبل أسبوع واحد فقط من المواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي وليفربول، ما يضع الجهاز الفني بقيادة بيب جوارديولا في حالة ترقب لمعرفة مدى جاهزية المهاجم النرويجي.

وخاض هالاند المباريات الأربع لمنتخب النرويج خلال فترة قصيرة امتدت لـ10 أيام، ونجح في التسجيل أمام الدنمارك والبرتغال، قبل أن يغادر مباراة الأحد بسبب المشكلة التي تعرض لها.

ويقدم هالاند بداية قوية مع مانشستر سيتي هذا الموسم، بعدما سجل 7 أهداف خلال 7 مباريات، ليساهم في الانطلاقة المثالية للفريق واحتلاله صدارة الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة.

وتضاعفت مخاوف مانشستر سيتي خلال فترة التوقف الدولي بعدما تعرض نيكو أوريلي للإصابة وغادر معسكر منتخب إنجلترا، ليصبح الفريق أمام ضرورة الاطمئنان على جاهزية لاعبيه قبل استئناف منافسات الدوري.

وتأتي أزمة هالاند في وقت حساس لمانشستر سيتي، الذي يواجه أيضًا تطورات في قضيته المتعلقة بالمخالفات المالية أمام رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما خلصت لجنة مستقلة إلى إدانة النادي بارتكاب مخالفات مرتبطة بالقواعد المالية، وهو ما ينفيه مانشستر سيتي ويتمسك بحقه في الاستئناف.

وتترقب جماهير مانشستر سيتي الآن نتائج الفحوصات الخاصة بهالاند، لمعرفة مدى خطورة الإصابة وما إذا كان سيتمكن من اللحاق بمواجهة ليفربول، التي تعد واحدة من أبرز مباريات الموسم.