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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس الاتحاد البرتغالي: "لولا علاقة جيسوس برونالدو لكان اعتزل دوليًا"

جيسوس - رونالدو
جيسوس - رونالدو
إسراء أشرف

علق بيدرو بروينسا، رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، على الأزمة الأخيرة التي نشبت بين كريستيانو رونالدو والمدير الفني جورجي جيسوس، والتي انتهت بمغادرة قائد المنتخب معسكر البرتغال.

وقال بروينسا في تصريحات نقلتها صحيفة "O Jogo" البرتغالية: "لن أخوض في تفاصيل ما حدث، كان الأمر عبارة عن نقاشات عادية وطبيعية بين اللاعب والمدرب، لكننا نتحدث عن أعظم لاعب في التاريخ، لاعب كرس أكثر من عقدين من الزمن لكرة القدم البرتغالية، ويجسد جوهر هويتنا، لذلك يستحق كل الاحترام والتقدير".

وشدد رئيس الاتحاد البرتغالي على أن استمرار رونالدو مع المنتخب يرتبط بمستواه الرياضي وجاهزيته البدنية، موضحًا: "وجود رونالدو في منتخب البرتغال يستند إلى استحقاقه الرياضي البحت، ولا جدال في ذلك، وسيظل جزءًا من تشكيلة الفريق طالما أنه يملك اللياقة البدنية اللازمة للعب، وهو يدرك أن هذا هو الشعور السائد".

وأضاف: "ما حدث مجرد سوء تفاهم يحتاج إلى معالجة داخلية، وقد أظهر اللاعبون عمق العلاقة التي تجمعهم برونالدو. لقد كان القائد في مباراتنا الأولى خلال فترة التوقف الحالية، كما أكد المدرب أنه يعتمد عليه متى كان جاهزًا بدنيًا، مثل أي لاعب آخر".

وتحدث بروينسا عن تمسك رونالدو بمواصلة مسيرته الدولية، قائلًا: "رونالدو أيقونة برتغالية ولاعب استثنائي، وكان يستطيع اعتزال اللعب دوليًا بعد كأس العالم، لكنه اختار الاستمرار، ومثل هذه الأمور يتم حلها عندما تشارك الأطراف المعنية، الاتحاد والمدرب واللاعب، في معالجتها".

ورفض رئيس الاتحاد اعتبار ما حدث سابقة سلبية أو مؤشرًا على غياب الانضباط داخل المنتخب البرتغالي، مؤكدًا: "لا، مثل هذه الديناميكيات تحدث في أي مجموعة عمل، والاتحاد يتعامل مع المواقف بهدوء ومن خلال القنوات الداخلية".

كما أشار إلى قوة العلاقة بين جورجي جيسوس ورونالدو، موضحًا: "توجد علاقة قوية للغاية بين جورجي جيسوس ورونالدو، ولحسن الحظ، لولا ذلك لكان الأخير قد اعتزل اللعب دوليًا بالفعل، لكنه لم يفعل ذلك بفضل العلاقة والاحترام المتبادل بينهما".

واختتم بروينسا تصريحاته بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستكون مخصصة لاحتواء الأزمة، قائلًا: "الأيام المقبلة ستكون فرصة للتأمل الهادئ والنقاش، وهدفنا أن يكون الجميع حاضرين مع المنتخب في شهر نوفمبر خلال فترة التوقف الدولي المقبلة".

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