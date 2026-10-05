حمزة عبد الكريم يترقب فرصة جديدة مع برشلونة أمام خيتافي

يترقب المصري حمزة عبد الكريم، مهاجم برشلونة الشاب، الحصول على فرصة جديدة مع الفريق الأول، خلال مواجهة خيتافي المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن موقف البرازيلي رافينها قد يمنح حمزة عبد الكريم فرصة للظهور أمام خيتافي، بعدما عاد اللاعب من معسكر منتخب بلاده وهو يعاني من تورم عضلي طفيف في الجزء الخلفي من الفخذ الأيمن.

وأوضحت الصحيفة أن الفحوصات الطبية التي خضع لها رافينها لم تكشف عن إصابة خطيرة، إلا أن الجهازين الفني والطبي في برشلونة يفضلان التعامل بحذر مع حالته، خاصة في ظل ازدحام جدول الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويخوض برشلونة سلسلة من المباريات المهمة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، الأمر الذي قد يدفع الألماني هانز فليك إلى إراحة رافينها أمام خيتافي، لتجنب تفاقم حالته أو تعرضه لإصابة قد تبعده عن الفريق لفترة أطول.

وفي حال غياب رافينها عن التشكيل الأساسي، سيكون أمام فليك أكثر من خيار لتعويضه، يأتي في مقدمتهم البرازيلي جابرييل جيسوس، الذي بدأ في التأقلم مع برشلونة منذ انضمامه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

واستفاد جيسوس من بقائه في برشلونة خلال فترة التوقف الدولي، حيث حصل على فرصة للعمل على جاهزيته البدنية، كما تمكن من تسجيل هدفين مع الفريق حتى الآن، وجاءت مشاركاته في المباراتين كبديل.

لكن اسم حمزة عبد الكريم يبرز أيضًا ضمن الخيارات الهجومية المتاحة أمام فليك، خاصة مع رغبة اللاعب المصري في الحصول على مساحة أكبر مع الفريق الأول، بعدما اقتصرت مشاركاته منذ بداية الموسم على دقائق محدودة.

ويعود حمزة عبد الكريم إلى برشلونة دفعة معنوية قوية، بعدما نجح خلال فترة التوقف الدولي في تسجيل أول أهدافه بقميص منتخب مصر الأول، خلال مواجهة جنوب السودان، ليواصل لفت الأنظار ويعزز آماله في الحصول على فرصة أكبر مع النادي الكتالوني.

ويملك فليك عدة خيارات هجومية تسمح له بتطبيق سياسة التدوير خلال الفترة المقبلة، في ظل ضغط المباريات، وهو ما قد يمنحه فرصة لإراحة رافينها ومنح عناصر أخرى، من بينها حمزة عبد الكريم، فرصة لإثبات قدرتها على الظهور مع برشلونة.