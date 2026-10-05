إنييستا: يامال استثنائي.. وبيدري وفيرمين وجافي يجسدون ما أحبه في لاعب الوسط

أشاد أندريس إنييستا، أسطورة برشلونة ومنتخب إسبانيا، بالمستوى الذي يقدمه برشلونة والمنتخب الإسباني حاليًا، مؤكدًا أن طريقة لعب الفريقين تتوافق مع رؤيته لكرة القدم.

وقال إنييستا، في حوار مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "بالتأكيد أحب مشاهدة برشلونة، وأحب أيضًا مشاهدة منتخب إسبانيا، كما كنت أفعل عندما كنت لاعبًا".

وأضاف: "هذان الفريقان يمتلكان نوعية اللعب واللاعبين التي أحبها، خاصة طريقة اللعب والموهبة والتفاهم والانسجام بينهم، وكذلك فهمهم للعبة".

وأبدى إنييستا إعجابه بما يقدمه لامين يامال رغم صغر سنه، قائلًا: "ما يقدمه لامين ليس طبيعيًا، وإلا لكان هناك المزيد من اللاعبين القادرين على فعل الشيء نفسه".

وتابع: "الأمر الجميل والمهم هو الطموح الذي يمتلكه، وكذلك عفويته. عندما تتوقف وتفكر فيما يملكه هذا اللاعب في هذا العمر، تدرك أن المستقبل أمامه رائع".

كما أشاد نجم برشلونة السابق بعدد من لاعبي خط الوسط في الفريق الكتالوني، موضحًا: "أحب بيدري كثيرًا، لكنني أيضًا أحب فيرمين لوبيز، وداني أولمو، وكذلك جافي".

وأردف: "إذا سألتني كيف أحب أن يكون لاعب كرة القدم، فهؤلاء اللاعبون، على سبيل المثال، يجسدون ما يعجبني كثيرًا".

وتطرق إنييستا إلى إمكانية توليه تدريب برشلونة مستقبلًا، لكنه أكد أنه لا يتعامل مع الأمر كهدف مباشر في الوقت الحالي، قائلًا: "المستقبل سيحدد ما سيحدث. بالتأكيد سيكون أمرًا رائعًا إذا واصلت مسيرتي كمدرب، بسبب ما يعنيه برشلونة بالنسبة لي، لكنني لا أضع هذا الأمر كهدف أمامي".

وعن رودري، رأى إنييستا أن وجود لاعب بحجمه يمثل إضافة قوية لبرشلونة، قائلًا: "بالطبع، وجود لاعب مثل رودري يرفع المستوى بشكل واضح ولا يمكن إنكار ذلك".

واختتم إنييستا حديثه بالتأكيد على تأثر الجيل الحالي بالإنجازات التي حققها جيل برشلونة ومنتخب إسبانيا في 2010، مشيرًا إلى أن "الهوية" التي صنعت ذلك الجيل لا تزال حاضرة، ومضيفًا: "في الوقت الحالي، لا يوجد منتخب مثل إسبانيا".