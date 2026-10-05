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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس الوفد المصري لشباب العواصم العربية: مشاركتنا تستهدف تبادل الخبرات وصياغة توصيات تخدمكم

الوفد المصري في لقاء شباب العواصم العربية
الوفد المصري في لقاء شباب العواصم العربية
أ ش أ

أكد مدير عام بوزارة الشباب والرياضة المصرية، رئيس الوفد المصري المشارك في اللقاء الـ21 لشباب العواصم العربية الدكتور أسامة الشربيني أهمية تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الشباب العربي، والاستفادة من التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والرياضات الإلكترونية لتنمية قدراتهم ومهاراتهم الإبداعية.

وقال الشربيني، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مشاركة الوفد المصري في اللقاء، الذي تستضيفه العاصمة الأردنية عمّان تحت عنوان "الشباب والرياضات الإلكترونية في تطوير الفكر الإبداعي"، تأتي في إطار حرص مصر على تعزيز التواصل مع الشباب العربي، وتبادل التجارب والأفكار بشأن القضايا والموضوعات المرتبطة باهتماماتهم ومستقبلهم.

وأضاف "أن مشاركة الوفد المصري تستهدف الاستفادة من التجارب العربية المختلفة في مجال الرياضات الإلكترونية والتكنولوجيا، والتعرف على أفضل الممارسات التي يمكن توظيفها في تطوير البرامج والأنشطة الشبابية؛ بما يسهم في تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم للتعامل مع المتغيرات المتسارعة في هذا المجال".

وأوضح أن الوفد المصري سيشارك خلال فعاليات اللقاء في عدد من ورش العمل والجلسات التفاعلية التي تتناول الرياضات الإلكترونية وعلاقتها بتنمية الفكر الإبداعي وتطوير مهارات الشباب، مشيرا إلى أن هذه الفعاليات تمثل مساحة للحوار وتبادل الرؤى بين المشاركين من مختلف الدول العربية.

وأشار إلى أن المناقشات ستتطرق إلى الفرص التي تتيحها الرياضات الإلكترونية للشباب، إلى جانب التحديات المرتبطة بهذا المجال؛ بما يساعد على بلورة أفكار ومقترحات قابلة للتطبيق.

ولفت إلى أن الوفد المصري حريص على طرح تجربته والاستفادة في الوقت نفسه من تجارب الوفود العربية المشاركة، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى توصيات عملية يمكن الاستفادة منها في تطوير البرامج والمبادرات الشبابية، وتعزيز قدرات الشباب العربي في المجالات الرقمية والإبداعية.

ويشارك الوفد المصري في اللقاء الـ21 لشباب العواصم العربية، الذي تنظمه وزارة الشباب الأردنية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، تحت عنوان "الشباب والرياضات الإلكترونية في تطوير الفكر الإبداعي"، بمشاركة وفود شبابية عربية.

ويهدف اللقاء إلى توفير منصة للشباب العربي للتواصل وتبادل الخبرات والأفكار، ومناقشة توظيف التكنولوجيا والرياضات الإلكترونية في تنمية القدرات الإبداعية، بما يعزز التعاون الشبابي العربي ويفتح مجالات جديدة أمام الشباب للاستفادة من التطورات الرقمية.

وزارة الشباب الوفد المصري العواصم العربية

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