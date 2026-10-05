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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

اعتراض واسع .. لماذا أثار القصة الكاملة غضب أسر ضحايا بني مزار؟

مطالب بوقف عرض المسلسل.. لماذا تثير القصة الكاملة غضب أسر ضحايا بني مزار؟
مطالب بوقف عرض المسلسل.. لماذا تثير القصة الكاملة غضب أسر ضحايا بني مزار؟
إسراء عبدالمطلب

أثار مسلسل القصة الكاملة جدلًا واسعًا بعد اعتراض عدد من أسر ضحايا واقعة بني مزار في محافظة المنيا على الحكاية التي تتناول القضية، والتي تعود أحداثها إلى عام 2005، مطالبين بوقف عرضها عبر شاشة MBC مصر ومنصة شاهد.

وتقدم عدد من أهالي الضحايا بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد عدد من القائمين على العمل، من بينهم مسؤولون عن الإنتاج والكتابة والإخراج، اعتراضًا على الطريقة التي جرى بها تقديم الواقعة دراميًا، مؤكدين أن تناول القضية بعد سنوات طويلة تسبب في تجدد أحزان أسر الضحايا.

لماذا اعترضت أسر ضحايا بني مزار؟

قال أبو بكر عبدالحميد شمس الدين، أحد مقدمي الشكوى ونجل وشقيق اثنين من الضحايا، إن اعتراض أسرته يرتبط بما وصفه بعدم الدقة في تناول بعض تفاصيل الواقعة، إلى جانب ربط أحداث الحكاية بأجواء السحر والشعوذة.

وأشار إلى استخدام أسماء حقيقية لبعض الضحايا، بينهم رجال ونساء وأطفال، إلى جانب ظهور شخصيات مرتبطة بأسر الضحايا بصورة قال إنها لا تعكس حقيقة الأشخاص أو ما جرى على أرض الواقع.

واعتبر الأهالي أن تقديم القضية بهذه الطريقة يمثل مساسًا بخصوصية أسر الضحايا وذكراهم، خاصة أن الواقعة ظلت حاضرة في حياتهم طوال السنوات الماضية، وأن تحويلها إلى عمل درامي أعاد فتح تفاصيل مؤلمة بالنسبة إليهم.

مخاوف من إعادة فتح خلافات بني مزار

وأبدى مقدمو الشكوى مخاوف من أن يؤدي تناول القضية في عمل درامي إلى إعادة فتح خلافات قديمة داخل المجتمع المحلي في بني مزار، خاصة في ظل استمرار وجود أسر أطراف الواقعة.

وأشار الأهالي إلى أن الشخص الذي سبق اتهامه في القضية حصل على حكم بالبراءة، معتبرين أن إعادة تقديم الأحداث في صورة درامية قد تخلق توترًا جديدًا بين أسر الضحايا وأسرة المتهم السابق.

وطالب مقدمو الشكوى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بفحص الحلقات واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة، ومن بينها وقف عرض الحكاية، مؤكدين تمسكهم بحق أسرهم في الحفاظ على خصوصيتهم وذكرى ذويهم.

جدل حول الأعمال المستوحاة من جرائم حقيقية

وأعاد الجدل المصاحب لحكاية بني مزار النقاش حول حدود تقديم الجرائم والقضايا الحقيقية في الأعمال الدرامية، خاصة عندما يكون ضحايا الواقعة وأسرهم ما زالوا على قيد الحياة.

ويثير هذا النوع من الأعمال تساؤلات حول مدى التزام صناع الدراما بالفصل بين الوقائع المثبتة والمعالجة الفنية، إلى جانب حقوق أسر الضحايا في الاعتراض على أي معالجة يرون أنها تقدم ذويهم أو تفاصيل الواقعة بصورة غير دقيقة أو مؤذية.

أبطال حكاية ما لم يُحكَ عن بني مزار

تضم حكاية "ما لم يُحكَ عن بني مزار" عددًا من الفنانين، بينهم أحمد عبدالوهاب، وميشيل ميلاد، وأحمد عبدالحميد، إلى جانب خالد الصاوي، ومراد مكرم، وصفاء الطوخي، وعارفة عبدالرسول.

وتعد الحكاية ثاني قصص مسلسل "القصة الكاملة"، الذي يقدم مجموعة من الأعمال المستوحاة من قضايا ووقائع حقيقية أثارت اهتمام الرأي العام.

وعرض حكاية "ما لم يُحكَ عن بني مزار" عبر منصة شاهد في 3 حلقات دفعة واحدة، ضمن الأعمال الأصلية الجديدة للمنصة.

القصة الكاملة مسلسل القصة الكاملة بني مزار المنيا ضحايا بني مزار

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