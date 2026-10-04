صبا مبارك في مواجهة «جريمة في الزمالك».. طرح البرومو التشويقي للحكاية الجديدة من «القصة الكاملة»

طرحت إحدى المنصات الرقمية البرومو التشويقي الأول لحكاية «جريمة في الزمالك»، ثالث حكايات مسلسل «القصة الكاملة»، الذي ينتمي إلى الأعمال الأصلية للمنصة، ومن المقرر بدء عرضه يوم 30 أكتوبر الجاري، وتتولى بطولة الحكاية الفنانة صبا مبارك.

وتشارك صبا مبارك بطولة «جريمة في الزمالك» مع محمد علي رزق وأحمد بهاء، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمد عبدالتواب.

وتأتي الحكاية الجديدة ضمن مشروع درامي يقدم عددًا من القضايا الحقيقية في قالب درامي، حيث سبق عرض حكاية «ما لم يُحكَ عن بني مزار» في 3 حلقات دفعة واحدة، وتناولت القضية الشهيرة التي أثارت اهتمامًا واسعًا على مدار سنوات، وما ارتبط بها من روايات وتفاصيل متعددة.

مسلسل «القصة الكاملة»

ويعتمد مسلسل «القصة الكاملة» على ملفات وقضايا حقيقية من المحاكم المصرية، وهي القضايا التي سبق أن تناولها صانع المحتوى والمخرج سامح سند من خلال برنامجه «القصة الكاملة» عبر منصات التواصل الاجتماعي، قبل تحويل عدد من هذه الوقائع إلى أعمال درامية بالتعاون مع المنتج والمخرج مجدي الهواري.