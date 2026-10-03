توصية طبية ومغادرة.. القصة الكاملة لخروج محمد عبد المنعم من معسكر منتخب مصر

غاب محمد عبد المنعم، مدافع نيس الفرنسي، عن مباراة مصر وجنوب السودان بناءً على توصية طبية من ناديه.

وبحسب المتداول، رفض اللاعب السفر إلى جنوب السودان بناءً على طلب الجهاز الفني للمنتخب، في ظل وجود حالة من الخلاف المتبادل بين عبد المنعم وجهاز الفراعنة.

وغادر محمد عبد المنعم معسكر منتخب مصر بناءً على طلب نادي نيس الفرنسي، ليغيب بذلك عن مواجهة جنوب إفريقيا الودية المقبلة.

وكان محمد بركات قد أشار إلى أن الأمور قد تكون صعبة خلال الفترة المقبلة بشأن انضمام عبد المنعم إلى منتخب مصر.

فيما قال جمال حمزة إن حسام حسن لن يضم محمد عبد المنعم إلى منتخب مصر مرة أخرى



