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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد حديث ملحم زين.. القصة الكاملة لخلاف راغب علامة وفضل شاكر

راغب علامة وفضل شاكر
راغب علامة وفضل شاكر
أحمد إبراهيم

عاد الخلاف القديم بين الفنانين راغب علامة وفضل شاكر إلى الواجهة من جديد، بعد سنوات من الهدوء النسبي، وذلك عقب تصريحات الفنان ملحم زين الأخيرة التي أعادت الحديث عن تفاصيل الأزمة وعلاقة الطرفين المتوترة، مع رغبته فى الصلح بين الطرفين. 

وقال ملحم زين، خلال تصريحات تليفزيونية، إنه يتمنى أن ينجح في تقريب وجهات النظر بين راغب علامة وفضل شاكر، معربًا عن رغبته في إنهاء الخلاف القائم بينهما والوصول إلى الصلح.

ونرصد فى التقرير التالي تفاصيل الخلاف بين راغب علامة وفضل شاكر 

بداية الخلاف بين راغب علامة وفضل شاكر

ترجع جذور الخلاف بين راغب علامة وفضل شاكر إلى سنوات طويلة، قبل أن يتحدث راغب عنه بشكل واضح خلال ظهوره في برنامج "مصارحة حرة" عام 2016.

واتهم راغب علامة خلال اللقاء فضل شاكر بتهديد شقيقه ومدير اعماله بالقتل، وربط الخلاف بأسباب طائفية وتكفيرية، وهو ما نفاه محمد شاكر في ذلك الوقت.

وخرج محمد للرد على تصريحات راغب، مؤكدا أن الخلاف لم يكن بسبب طائفي كما تم تقديمه، وانما بسبب إساءة راغب علامة إلى جدته المتوفاة.

وقال محمد شاكر: "ليس الخلاف كما ذكر أنه تكفيري وطائفي، وهذا الكلام يدل على أنه حاقد على والدي وطائفي بكل معنى الكلمة".

كما كشف عن تدخل قائد الجيش اللبناني آنذاك لإنهاء الخلاف بين الطرفين، متسائلا عن أسباب إعادة فتح الملف بعد الوصول إلى الصلح.

وقال: "بعدما تدخل قائد الجيش وتم الصلح لماذا تم نكش المشكلة من جديد؟".

الخلاف يعود من جديد في 2021

لم ينته الخلاف بشكل كامل، حيث عاد إلى الواجهة في أكتوبر 2021، بعدما تحدث محمد شاكر عن راغب علامة خلال لقاء تلفزيوني، رافضا وصفه بلقب "السوبر ستار".

وأكد محمد في ذلك الوقت أن والده تعرض لظلم كبير، مشيرا إلى أن بعض تصريحات راغب علامة لم تكن دقيقة.

وقال: "راغب علامة قلق من عودة والدي إلى الساحة الفنية، وليس لدينا مشكلة نتصالح معه، لكن الأهم هو يتصالح مع نفسه".

في المقابل، لم يدخل راغب علامة في سجال مباشر مع محمد شاكر، وفضل عدم التعليق على تصريحاته، مكتفيا بالتركيز على حفلاته وأعماله الفنية.

تصريحات تشعل الخلاف 

ولم تمر تصريحات راغب علامة الاخيرة مرور الكرام، حيث أثارت حفيظة محمد شاكر، نجل الفنان فضل شاكر، الذي خرج للرد على ما اعتبره تلميحات وإساءات متكررة بحق والده، مؤكدا في الوقت نفسه أن فضل شاكر لا يمانع من التصالح مع راغب علامة وفتح صفحة جديدة.

محمد شاكر يرد على راغب علامة

خرج محمد شاكر في فيديو عبر خاصية الاستوري على حسابه بموقع إنستغرام، للرد على تصريحات راغب علامة، مؤكدا أن والده لم يرفض أي محاولة للصلح بينهما.

وقال محمد شاكر: "علمت منذ أيام أن هناك حملة على والدي من فنانين وإعلاميين حاقدين، والدي رد بأنه لا يمانع من الصلح، رغم أن الفنان دأب منذ 13 عاما على مهاجمتنا".

وأضاف: "لو قلبنا الادوار، لن تتحمل ما فعلته بنا، ومع ذلك وافق والدي على فتح صفحة جديدة".

كما توقف محمد شاكر عند تصريحات راغب علامة الاخيرة التي قال خلالها: "أنا لا أقتل ولا أمسك سلاحا"، متسائلا: "متى قتل والدي؟ والدي حمل السلاح عندما لم نجد من يحمينا، لكن لا قتل ولا سرق".

وشدد نجل فضل شاكر على أن والده لا يمانع من المصالحة مع راغب علامة، لكنه يرى أن على الأخير أن يتصالح مع نفسه اولا، مشيرا إلى أنه لم يرد على الإساءات طوال السنوات الماضية، بل كان يؤدي اغاني راغب علامة في حفلاته، وهو ما اعتبره دليلا على عدم حمله أي ضغينة تجاهه.

وكان راغب علامة قد تحدث في لقاء تلفزيوني عن الانتقادات التي يتعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أنها ازدادت بصورة لافتة خلال الفترة الاخيرة.

وقال راغب علامة: "أنا لا أحمل السلاح ولا أقتل أحدا، فأنا أؤمن بالقانون والقضاء، وهما الجهة القادرة على إنصافي وإنصاف كثيرين".

وأضاف أن مشكلات مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مزعجة إلى درجة دفعته للتفكير في الابتعاد عنها نهائيا.

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