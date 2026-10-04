من التعارف إلى الزفاف.. 4 أفراح وخطوبة تشعل الوسط الفني في 4 أيام

شهد الوسط الفني خلال الأيام الثلاثة الماضية حالة من البهجة والاحتفالات، مع إقامة عدد من المناسبات السعيدة التي جمعت نجوم الفن وأسرهم وأصدقاءهم، وكان من أبرزها حفل زفاف سحر نوح والمخرج السدير مسعود والفنانة ديانا هشام، وزفاف نجل الفنانة صابرين، إلى جانب خطوبة ابنة الفنانة غادة عادل والمخرج والمنتج مجدي الهواري.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز المناسبات السعيدة التي شهدها الوسط الفني خلال الأيام الماضية.

المخرج السدير مسعود

احتفل المخرج السوري السدير مسعود، نجل الفنان غسان مسعود، بزواجه من مهندسة الديكور المصرية ندى كمال الحفناوي، بحضور أفراد العائلتين وعدد من الأصدقاء المقربين.

وكشف السدير مسعود عن جانب من أجواء احتفاله بزفافه، من خلال مجموعة صور نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، ظهر فيها برفقة زوجته وسط أجواء من البهجة، إلى جانب عدد من أصدقائهما المقربين.

وجاء حفل الزفاف في أجواء بسيطة غلب عليها الطابع العائلي، بعيدًا عن مظاهر الاحتفالات الكبيرة، وسط تهاني ومحبة من المقربين للعروسين.

وكان من أبرز الحضور الفنان باسم سمرة، الذي حرص على مشاركة السدير مسعود الاحتفال بزفافه، وظهر معه في وصلة رقص وسط أجواء من البهجة والفرحة.

وكان السدير مسعود قد أعلن في مايو من العام الماضي ارتباطه بمهندسة الديكور المصرية ندى كمال الحفناوي، من خلال مجموعة من الصور الرومانسية التي جمعتهما، وشاركها عبر حسابه على «إنستجرام».

سحر نوح

بينما احتفلت الفنانة سحر نوح، ابنة الفنان الراحل محمد نوح، بعقد قران نجلها محمد موسى، حفيد الفنان الراحل، في أحد الأماكن بالتجمع الخامس، بحضور زوجها الإعلامي مدحت شلبي، وعدد من نجوم الفن والإعلام والرياضة، من بينهم الفنانة نادية مصطفى، والكابتن مصطفى عبده، والدكتور حسين نوح، والإعلامية سهير جودة، والكاتبة نسرين حجاج.

ويأتي الاحتفال في ظل ارتباط أسرة العريس بتاريخ فني، إذ يُعد جده الفنان محمد نوح من أبرز الأسماء التي تركت بصمة في الموسيقى والغناء المصري، واشتهر بأغنيته الوطنية «شدي حيلك يا بلد»، التي ارتبطت بوجدان المصريين، وبرز حضورها خلال ثورة 25 يناير. وامتدت مسيرته إلى التلحين والمسرح والسينما، حيث شارك في أعمال فنية عدة، من بينها «الزوجة الثانية» و«السيد البلطي»، كما أسس فرقة «النهار»، وحصل على عدد من الجوائز والتكريمات، من بينها جائزة الدولة التشجيعية في الفنون عام 1991.

زفاف ديانا هشام

احتفلت الفنانة ديانا هشام، خلال الساعات الماضية، بحفل زفافها داخل أحد الفنادق الكبرى، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن وأصدقائها المقربين، الذين حرصوا على مشاركتها فرحتها بهذه المناسبة.

وشهد الحفل حضور الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وزوجته الفنانة روجينا، إلى جانب الفنانة وفاء عامر، ونرمين الفقي، ومصطفى غريب، ودنيا سامي، وعدد من أصدقاء العروس من داخل الوسط الفني.

زفاف نجل صابرين

واحتفلت الفنانة صابرين، الخميس الماضي، بزفاف نجلها الأكبر نور عبد اللطيف، في أجواء عائلية مميزة، وسط حضور كبير من نجوم الفن والأصدقاء والمقربين.

وحرص عدد من الفنانين على مشاركة صابرين فرحتها بزفاف نجلها، من بينهم يسرا، وإلهام شاهين، وليلى علوي، وهالة صدقي، ولبلبة، وسوزان نجم الدين، ونرمين الفقي، ورانيا فريد شوقي، ودينا فؤاد، وشريف منير، وياسر جلال، ومحمود حميدة، وخالد زكي، وبشرى، ووفاء عامر، وأشرف زكي، وروجينا.

خطوبة ابنة غادة عادل

كما احتفل المخرج والمنتج مجدي الهواري والفنانة غادة عادل، الأربعاء الماضي، بحفل خطوبة ابنتهما، وسط أجواء عائلية وبحضور عدد من أفراد العائلتين والأصدقاء المقربين.

وجاءت المناسبة في أجواء خاصة بعيدا عن الأضواء، حيث حرصت الأسرة على الاحتفال بهذه الخطوة الجديدة في حياة ابنتهم وسط حضور المقربين.