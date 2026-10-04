السدير مسعود يحتفل بزفافه على ندى كمال الحفناوي وسط أجواء عائلية

في أجواء هادئة وعائلية، احتفل المخرج السوري السدير مسعود، نجل الفنان غسان مسعود، بزواجه من مهندسة الديكور المصرية ندى كمال الحفناوي، بحضور أفراد العائلتين وعدد من الأصدقاء المقربين.

وكشف السدير مسعود عن جانب من أجواء احتفاله بزفافه، من خلال مجموعة صور نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، ظهر فيها برفقة زوجته وسط أجواء من البهجة، إلى جانب عدد من أصدقائهما المقربين.

وجاء حفل الزفاف في أجواء بسيطة غلب عليها الطابع العائلي، بعيدًا عن مظاهر الاحتفالات الكبيرة، وسط تهاني ومحبة من المقربين للعروسين



وكان من أبرز الحضور الفنان باسم سمرة، الذي حرص على مشاركة السدير مسعود الاحتفال بزفافه، وظهر معه في وصلة رقص وسط أجواء من البهجة والفرحة.

وكان السدير مسعود قد أعلن في مايو من العام الماضي ارتباطه بمهندسة الديكور المصرية ندى كمال الحفناوي، من خلال مجموعة من الصور الرومانسية التي جمعتهما، وشاركها عبر حسابه على «إنستجرام».

من هي ندى كمال الحفناوي زوجة السدير مسعود؟

وتعمل ندى كمال الحفناوي مهندسة ديكور، وسبق أن جمعتها بالسدير مسعود علاقة عمل، إذ كانت ضمن فريق مسلسل «موعد مع الماضي»، الذي أخرجه السدير مسعود وعُرض عام 2024.

وجمع العمل بين السدير مسعود وندى كمال الحفناوي خلال كواليس صناعة الدراما، قبل أن تتطور علاقة العمل إلى ارتباط عاطفي، وصولًا إلى الزواج.