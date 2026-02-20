سما إبراهيم: عين سحرية يشهد العديد من المفاجآت تقلب مسار الأحداث

كشفت الفنانة سما إبراهيم عن ملامح شخصيتها في مسلسل "عين سحرية"، مضيفة أنها تجسد دور سيدة بسيطة تعمل في أحد المصانع، وهي والدة "عادل" الذي يجسد شخصيته الفنان عصام عمر، ضمن أحداث العمل الذي يحمل طابعًا نفسيًا تشويقيًا.



وأوضحت سما إبراهيم لـ صدى البلد، أن شخصيتها تتسم بالحنان والقوة في الوقت ذاته، حيث تواجه العديد من الظروف الصعبة والتحديات القاسية خلال مجريات الأحداث، ما يضعها في مواقف إنسانية مؤثرة تكشف عن جوانب مختلفة من الأمومة والتضحية.

وأضافت أن العمل يشهد العديد من المفاجآت التي ستقلب مسار الأحداث، خاصة مع تصاعد الصراعات وتشابك العلاقات بين الشخصيات.



ويواصل مسلسل "عين سحرية" تقديم جرعة مكثفة من الغموض والإثارة النفسية، في إطار درامي يكشف خبايا العلاقات الإنسانية حين تختلط بالمصالح والأسرار. ويشارك في بطولة العمل الفنان عمرو عبد الجليل إلى جانب نخبة من النجوم، ما يعزز من قوة العمل ويمنحه ثقلًا فنيًا لافتًا.



ومن المتوقع أن تشهد الحلقات المقبلة تطورات درامية متسارعة، خاصة مع انكشاف أسرار جديدة تعيد تشكيل مسار الشخصيات وتضعها أمام اختبارات مصيرية.