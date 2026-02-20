قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأيام المقبلة الأخطر في تاريخ المنطقة.. الشرق الأوسط على حافة الانفجار وتصعيد أمريكي ضد إيران
جمال شعبان: علامات خطيرة في الجسم تجبرك على كسر الصيام
خبير آثار يطالب بمشروع وطني لتوثيق النقوش الصخرية بسيناء
واشنطن تفرض عقوبات على 3 من قيادات الدعم السريع
المحكمة الابتدائية بالرباط تصدر أحكاما بحق مشجعي نهائي أمم أفريقيا
ليس المسؤول الأول.. هل انتهى شهر العسل بين الأهلي وسيد عبدالحفيظ؟
حيثيات عودة هيفاء وهبي للغناء في مصر
غرامة مالية كبيرة.. وليد صلاح الدين يحذر لاعبي الأهلي من الدورات الرمضانية
عجائب الصلاة على النبي أول جمعة في رمضان.. 40 مكافأة ربانية
مصطفى غريب يقع في ورطة.. ملخص أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "هي كيمياء"
سلوكه غير منضبط.. محمد صلاح ينتقد تصرفات لاعب الزمالك
معاريف : تقديرات إسرائيلية ترجح هجوماً أمريكياً على إيران خلال أسبوعين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

سما إبراهيم: عين سحرية يشهد العديد من المفاجآت تقلب مسار الأحداث

الفنانة سما ابراهيم
الفنانة سما ابراهيم
أوركيد سامي

كشفت الفنانة سما إبراهيم عن ملامح شخصيتها في مسلسل "عين سحرية"، مضيفة أنها تجسد دور سيدة بسيطة تعمل في أحد المصانع، وهي والدة "عادل" الذي يجسد شخصيته الفنان عصام عمر، ضمن أحداث العمل الذي يحمل طابعًا نفسيًا تشويقيًا.


وأوضحت سما إبراهيم لـ صدى البلد، أن شخصيتها تتسم بالحنان والقوة في الوقت ذاته، حيث تواجه العديد من الظروف الصعبة والتحديات القاسية خلال مجريات الأحداث، ما يضعها في مواقف إنسانية مؤثرة تكشف عن جوانب مختلفة من الأمومة والتضحية.

 وأضافت أن العمل يشهد العديد من المفاجآت التي ستقلب مسار الأحداث، خاصة مع تصاعد الصراعات وتشابك العلاقات بين الشخصيات.


ويواصل مسلسل "عين سحرية" تقديم جرعة مكثفة من الغموض والإثارة النفسية، في إطار درامي يكشف خبايا العلاقات الإنسانية حين تختلط بالمصالح والأسرار. ويشارك في بطولة العمل الفنان عمرو عبد الجليل إلى جانب نخبة من النجوم، ما يعزز من قوة العمل ويمنحه ثقلًا فنيًا لافتًا.


ومن المتوقع أن تشهد الحلقات المقبلة تطورات درامية متسارعة، خاصة مع انكشاف أسرار جديدة تعيد تشكيل مسار الشخصيات وتضعها أمام اختبارات مصيرية.

اخبار الفن نجوم الفن مسلسل عين سحرية

