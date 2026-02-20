قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأيام المقبلة الأخطر في تاريخ المنطقة.. الشرق الأوسط على حافة الانفجار وتصعيد أمريكي ضد إيران
جمال شعبان: علامات خطيرة في الجسم تجبرك على كسر الصيام
خبير آثار يطالب بمشروع وطني لتوثيق النقوش الصخرية بسيناء
واشنطن تفرض عقوبات على 3 من قيادات الدعم السريع
المحكمة الابتدائية بالرباط تصدر أحكاما بحق مشجعي نهائي أمم أفريقيا
ليس المسؤول الأول.. هل انتهى شهر العسل بين الأهلي وسيد عبدالحفيظ؟
حيثيات عودة هيفاء وهبي للغناء في مصر
غرامة مالية كبيرة.. وليد صلاح الدين يحذر لاعبي الأهلي من الدورات الرمضانية
عجائب الصلاة على النبي أول جمعة في رمضان.. 40 مكافأة ربانية
مصطفى غريب يقع في ورطة.. ملخص أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "هي كيمياء"
سلوكه غير منضبط.. محمد صلاح ينتقد تصرفات لاعب الزمالك
معاريف : تقديرات إسرائيلية ترجح هجوماً أمريكياً على إيران خلال أسبوعين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حيثيات عودة هيفاء وهبي للغناء في مصر

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
إسلام دياب

أودعت الدائرة الثالثة للنقابات بمحكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها الصادر والقاضي بإلغاء قرار مجلس نقابة المهن الموسيقية الصادر بعدم منحها تصاريح للغناء داخل جمهورية مصر العربية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام النقابة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

أوضحت المحكمة في أسبابها أن القرار المطعون عليه صدر على خلفية شكوى تقدم بها عضو عامل بالنقابة ضد المدعية، وأنه في حقيقته وواقع الأمر اتخذ صورة جزاء أو قرار تأديبي بالحرمان من مزاولة المهنة بسبب خلافات نشبت بين الطرفين، رغم أن المدعية ليست عضوًا بنقابة المهن الموسيقية، وإنما تمارس الغناء داخل مصر من خلال تصاريح مؤقتة تصدر بمناسبة كل عمل فني على حدة.

وأكدت المحكمة أن المدعية، بوصفها غير عضو بالنقابة، لا تخضع للمساءلة التأديبية المنصوص عليها في القانون رقم 35 لسنة 1978، لأنه — وفقًا لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا — «لا ولاية للنقابة على تأديب غير أعضائها».

وقررت المحكمة أن «الغرض من منح مجلس إدارة النقابة سلطة إصدار تصاريح العمل المؤقتة لغير الأعضاء العاملين هو إظهار المواهب، وتبادل الخبرات المتميزة، والتبادل الثقافي بين مصر والبلدان العربية، وأن سلطة مجلس النقابة في هذا الشأن ليست مطلقة من كل قيد، وإنما هي مقيدة بالصالح العام».

وأضافت المحكمة أن هذا الهدف التشريعي لا ينطبق على الحالة الراهنة، لأن النزاع يتعلق بخلافات شخصية بين المدعية والمدعى عليه الثاني، الذي كانت تربطه بها علاقة عمل انتهت لاحقًا.

ومن ثم خلصت المحكمة إلى أنه لا يجوز للنقابة أن تُقحم نفسها في خلافات شخصية بين طرفين، ولا يسوغ لها اتخاذ قرار يمس المركز القانوني لغير عضو على هذا الأساس، وأن القرار المطعون فيه غير قائم على سبب يبرره، وجاء مخالفًا لصحيح أحكام القانون، وانتهت المحكمة إلى إلغائه.


وكانت الدعوى قد أُقيمت من الفنانة هيفاء وهبي، وتدخل فيها المحامي الحقوقي الدكتور هاني سامح، الذي قدّم في مذكراته طرحًا يتجاوز الواقعة الفردية، معتبرًا أن بعض قرارات المنع والتحقيق التي تتوسع فيها النقابة تمثل نهجًا يقوم على «قيم قروسطية وسلفية» تستند إلى معيار أخلاقي فضفاض خارج نطاق الاختصاص القانوني، بما يؤدي إلى تضييق المجال الفني.

يذكر أن تسلّمت الفنانة هيفاء وهبي والدكتور هاني سامح، المحامي، الصيغة التنفيذية من المحكمة ، تمهيدًا لتنفيذ الحكم وعودتها للغناء.

هيفاء وهبي غناء هيفاء وهبي مجلس الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسما جلال

دمي محروق .. راندا البحيري لـ أسماء جلال : دا شي مقبول؟!

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

رامز ليفل الوحش

مين متحبيش تشتغلي معاها؟.. إجابة صريحة من أسماء جلال تفاجئ رامز

موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الإجازات الرسمية كاملة

موعد عيد الفطر 2026 في مصر .. الإجازات الرسمية كاملة

وننسى اللي كان

بعد إلغاء المتابعة.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ الجمهور بتتر «وننسى اللي كان» بصوت رامي صبري

الأهلي والزمالك

الكاف يعلن أفضل 10 أندية في أفريقيا.. ما ترتيب الأهلي والزمالك؟

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور على صفقة يوسف بلعمري

66 عامًا من الخبرة تعيش بالشارع.. استغاثة لإنقاذ مهندسة ذرة مصرية

66 عاما من الخبرة تعيش بالشارع.. استغاثة لإنقاذ مهندسة ذرة مصرية

ترشيحاتنا

مسلسل هي كيميا

دياب يتزوج ميمي جمال.. أحداث الحلقة الثالثة في مسلسل هي كيميا

مسلسل عين سحرية

أزمة صحية تهدد سما إبراهيم في الحلقة الثانية من عين سحرية

الفنانة سما ابراهيم

سما إبراهيم: عين سحرية يشهد العديد من المفاجآت تقلب مسار الأحداث

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان .. أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بـ20 عامًا.. اختبار دم يكشف الزهايمر قبل ظهور الأعراض

مرض الخرف
مرض الخرف
مرض الخرف

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالسجق وشكشوكة على الطريقة اليمنية وزبادي

فول بالسجق
فول بالسجق
فول بالسجق

شرب كوب من اللبن بعد التمرين يحمي من التعرض للكسور.. خصوصا لكبار السن

فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين
فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين
فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين

فيديو

تصريحات أحمد عز

مكنتش الأقوى في بدايتي.. أحمد عز يتحدث بصراحة عن رحلته الفنية وكواليس «7 Dogs»

يارا السكري ومقلب رامز

أصعب مقلب.. يارا السكري تتصدر الأعلى أجرًا في «رامز ليفل الوحش» وتكشف كواليس الحلقة

محمد رمضان ولارا ترامب

أغنية محمد رمضان مع لارا ترامب تثير الجدل.. ما القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد