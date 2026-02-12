المستشار أسامة شلبي يلتقي قضاة وقاضيات مجلس الدولة بالإسكندرية

اجتمع اليوم المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة، مع قضاة رؤساء دوائر محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة مفوضي الدولة، وذلك بحضور المستشارين أعضاء المجلس الخاص، والمستشار ناصر رضا نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، بمقر مجمع محاكم مجلس الدولة بالإسكندرية.

وفي بداية اللقاء وجه المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة التهنئة لقضاة وقاضيات والعاملين الإداريين بمجلس الدولة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، معربًا عن تقديره البالغ لتفانيهم في أداء رسالتهم.

وأكد حرص الدولة على توفير كل الدعم لتقريب جهات التقاضي، وتعزيز العمل بالوسائل الإلكترونية الحديثة، وتطوير منظومة العدالة.

وفي ختام كلمته حث القضاة والقاضيات على ضرورة تحقيق المستهدف من إنجاز الدعاوى في العام القضائي الحالي، وأهمية تنمية مهارتهم العلمية والعملية والتي تسهم في تحقيق، وترسيخ شعور المواطن بالعدالة الناجزة