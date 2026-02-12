قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس
تراجع محلي للفضة بفعل ضغوط الدولار.. وصعود للأخضر
رئيس الوزراء: ضرورة العمل لتخفيف الأعباء المعيشية والدولة تتدخل لضبط السوق
ميت بيودع ميت .. عجوز يتوفى بالمسجد قبل صلاة جنازة مهندس بـ المحلة
انتقلت إلى المستشفى.. تفاصيل إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش
تغييرات مرتقبة في تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
السلم والأمن الإفريقي يؤكد رفضه اعتراف الاحتلال بجمهورية أرض الصومال
عبد اللطيف: نستهدف إجراء تعديل تشريعي لمد سنوات التعليم الإلزامي بإدخال رياض الأطفال
20 رأس في الساعة.. كفر شكر تحتضن أول مجزر بمعايير عالمية ينتج سمادا عضويا
القبض على شخص أدلى بتصريحات دينية مغلوطة
وزيرة البيئة تصدر قرارا بتعيين سكرتيري عموم مساعدين بالغربية والأقصر والفيوم
حوادث

المستشار أسامة شلبي يلتقي قضاة وقاضيات مجلس الدولة بالإسكندرية
إسلام دياب

اجتمع اليوم المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة، مع قضاة رؤساء دوائر محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة مفوضي الدولة، وذلك بحضور المستشارين أعضاء المجلس الخاص، والمستشار ناصر رضا نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، بمقر مجمع محاكم مجلس الدولة بالإسكندرية.

وفي بداية اللقاء وجه المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة التهنئة لقضاة وقاضيات والعاملين الإداريين بمجلس الدولة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، معربًا عن تقديره البالغ لتفانيهم في أداء رسالتهم.

وأكد حرص الدولة على توفير كل الدعم لتقريب جهات التقاضي، وتعزيز العمل بالوسائل الإلكترونية الحديثة، وتطوير منظومة العدالة.

وفي ختام كلمته حث القضاة والقاضيات على ضرورة تحقيق المستهدف من إنجاز الدعاوى في العام القضائي الحالي، وأهمية تنمية مهارتهم العلمية والعملية والتي تسهم في تحقيق، وترسيخ شعور المواطن بالعدالة الناجزة

المستشار أسامة شلبي مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري المحاكم الإدارية والتأديبية هيئة مفوضي الدولة

