محافظ أسيوط يعلن رفع درجة الاستعداد بالوحدات المحلية تحسبًا لنشاط قوي للرياح المثيرة للأتربة

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات على مستوى المحافظة، وذلك في ضوء التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد الجمعة 13 فبراير لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأوضح المحافظ أن التوقعات تشير إلى نشاط قوي للرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة، وقد تؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر في بعض المناطق، خاصة الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، الأمر الذي يستدعي اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

وأكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتابع الموقف لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات المركزية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ضرورة التنسيق المستمر مع الجهات المعنية، والاستعداد الفوري للتعامل مع أي تداعيات محتملة نتيجة نشاط الرياح. كما وجه المحافظ مسئولي المرور والحماية المدنية والإسعاف وشركات المرافق بمراجعة جاهزية المعدات وفرق الطوارئ، والتأكد من تثبيت اللوحات الإعلانية ومراجعة أعمدة الإنارة ومحيط المنشآت الحيوية، تحسبًا لأي تأثيرات قد تنتج عن شدة الرياح. وحذر محافظ أسيوط المواطنين من خطورة التواجد تحت الأشجار أو الوقوف أسفل اللوحات الإعلانية أو بجوار المنازل المتهالكة أثناء نشاط الرياح، داعيًا إلى القيادة بحذر شديد على الطرق خاصة مع احتمالية انخفاض الرؤية الأفقية، مؤكدًا أن الالتزام بالتعليمات الصادرة يسهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على ضرورة اتخاذ جميع الجهات المعنية لكافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مشيرًا إلى أن المحافظة في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع أي طارئ، وأن سلامة المواطنين تأتي في المقام الأول دائمًا.