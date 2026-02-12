قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التضامن تنظم ورشة عمل تحت عنوان "تمويل التعليم في ظل التحولات الوطنية والإقليمية"
خطورة الألعاب الإلكترونية على الأطفال وطريقة حمايتهم من الهاكرز .. تفاصيل
مصادر لـ"صدى البلد" تكشف تفاصيل مطالبة أيمن محسب لحزب الوفد بـ11 مليون جنيه مديونية
محمد صلاح يتفوق على رونالدو ويترسخ بين أساطير البريميرليج| تفاصيل
بسبب الرخصة الإفريقية| تحرك جديد في الزمالك لحل أزمة القيد
شعبة الملابس تكشف تفاصيل الأوكازيون الشتوي في الأسواق المصرية|فيديو
مواعيد الامتحان الإلكتروني لمسابقة 4500 طبيب بيطري بنظام الاستعانة
وزيرا التموين و التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحون معرضي أهلا رمضان وتمور مطروح
لشحن الهاتف بأمان.. خبير يحذر من أخطاء تسبب حرائق بالمنزل| فيديو
مدبولي يكرم الوزراء السابقين في حضور الجدد
تشريعية النواب: إلغاء وزارة قطاع الأعمال يفرض أسئلة مصيرية حول أصول الدولة
دونجا ينقذ الزمالك من ورطة قبل رمضان| تطور جديد
محافظات

محافظ أسيوط: مشاركة النشء في "سفراء ضد الفساد" تعكس الاهتمام ببناء الوعي الوطني

شاب أسيوط يشاركون في فاعلية سفراء ضد الفساد
شاب أسيوط يشاركون في فاعلية سفراء ضد الفساد
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أهمية تنمية وعي الشباب والنشء بالقضايا المجتمعية المختلفة، وفي مقدمتها ترسيخ مفاهيم النزاهة ومكافحة الفساد، باعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية.

ولفت، إلى اهتمام القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب باعتبارهم ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، بقيادة أحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، شاركت من خلال إدارة تنمية النشء في فعاليات اللقاء التأهيلي لترسيخ المفاهيم الصحيحة والموضوعية لمكافحة الفساد تحت شعار "سفراء ضد الفساد"، والذي استضافته المدينة الشبابية ببورسعيد خلال الشهر الجاري.

وأضاف اللواء دكتور هشام أبو النصر أن البرنامج تضمن مجموعة من الورش التفاعلية والجلسات النقاشية، التي تناولت مفهوم الفساد وصوره المختلفة، وآليات الوقاية منه، إلى جانب إبراز دور الشباب في تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة داخل المجتمع، بما يسهم في إعداد جيل من النشء قادر على نشر ثقافة مكافحة الفساد في محيطه، مشيرًا إلى ما أبداه المشاركون من نشء أسيوط من تفاعل واستفادة واضحة من محتوى البرنامج التدريبي.

وأشار المحافظ إلى أن مثل هذه اللقاءات تمثل ركيزة مهمة في بناء الوعي الوطني وتعزيز قيم الانتماء والعمل التطوعي، مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا كبيرًا بنشر قيم النزاهة والشفافية، ورفع مستوى الوعي لدى النشء بأهمية التصدي لمظاهر الفساد، بما يسهم في إعداد جيل واعي قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة الإيجابية في تنمية المجتمع.

