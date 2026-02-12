محافظ أسيوط: مشاركة النشء في "سفراء ضد الفساد" تعكس الاهتمام ببناء الوعي الوطني

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أهمية تنمية وعي الشباب والنشء بالقضايا المجتمعية المختلفة، وفي مقدمتها ترسيخ مفاهيم النزاهة ومكافحة الفساد، باعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية.

ولفت، إلى اهتمام القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب باعتبارهم ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، بقيادة أحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، شاركت من خلال إدارة تنمية النشء في فعاليات اللقاء التأهيلي لترسيخ المفاهيم الصحيحة والموضوعية لمكافحة الفساد تحت شعار "سفراء ضد الفساد"، والذي استضافته المدينة الشبابية ببورسعيد خلال الشهر الجاري.

وأضاف اللواء دكتور هشام أبو النصر أن البرنامج تضمن مجموعة من الورش التفاعلية والجلسات النقاشية، التي تناولت مفهوم الفساد وصوره المختلفة، وآليات الوقاية منه، إلى جانب إبراز دور الشباب في تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة داخل المجتمع، بما يسهم في إعداد جيل من النشء قادر على نشر ثقافة مكافحة الفساد في محيطه، مشيرًا إلى ما أبداه المشاركون من نشء أسيوط من تفاعل واستفادة واضحة من محتوى البرنامج التدريبي.

وأشار المحافظ إلى أن مثل هذه اللقاءات تمثل ركيزة مهمة في بناء الوعي الوطني وتعزيز قيم الانتماء والعمل التطوعي، مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا كبيرًا بنشر قيم النزاهة والشفافية، ورفع مستوى الوعي لدى النشء بأهمية التصدي لمظاهر الفساد، بما يسهم في إعداد جيل واعي قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة الإيجابية في تنمية المجتمع.