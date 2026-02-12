رتيبة النتشة: إسرائيل تقوم بإبادة ثقافية وتعليمية وصحية وحضارية في غزة

قالت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الأهلي والوطني في القدس، إن ما يجري في قطاع غزة منذ أكثر من عامين لا يقتصر على استهداف الإنسان، بل طال مختلف مقومات الحياة والموارد الطبيعية، وصولًا إلى الإبادة الثقافية والتعليمية والصحية والحضارية.

وأوضحت خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر عبدالستار، على قناة "إكسترا نيوز"، أن الجامعات والمدارس كانت ضمن قائمة الأهداف العسكرية الإسرائيلية، مشيرة إلى تعرض معظمها لاستهداف مباشر، على غرار المستشفيات ومرافق البنية التحتية، مضيفة أن عمليات التجريف والهدم شملت مساحات واسعة من القطاع، لا سيما المناطق الخضراء التي تسيطر عليها إسرائيل، والتي تُقدَّر بنحو 65% من مساحة غزة، مؤكدة استمرار تدمير وإزالة المنشآت حتى الآن.

وأشارت إلى وجود آلاف الأطنان من الركام نتيجة الدمار الواسع، وهناك انهيار شبه كامل للبنية التحتية والقطاعين التعليمي والصحي، مؤكدة أنه رغم الجهود الحثيثة لإعادة تشغيل بعض المستشفيات وترميمها لاستقبال المرضى، و الخدمات الصحية ما زالت تُقدَّم في ظروف بالغة الصعوبة وبإمكانات محدودة نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمنشآت الأساسية.

وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أوضحت أن ما تبقى من مباني المدارس الصالحة للاستخدام استُخدم لفترات طويلة كمراكز إيواء للعائلات النازحة، ما يجعل إعادة تشغيلها كمؤسسات تعليمية في المدى القريب تحديًا كبيرًا، نظرًا للحاجة إلى إعادة توطين السكان في مساكن مؤقتة أولًا، مشيدة في الوقت ذاته بالمبادرات المجتمعية التي سعت إلى إحياء العملية التعليمية من خلال إنشاء صفوف دراسية داخل خيام وفرتها مؤسسات إغاثية.