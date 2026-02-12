جوائز Global Brand Awards تختار مها ناجي لعام 2025

أعلنت جوائز Global Brand Awards العالمية عن اختيار مها ناجي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العلاقات العامة والإعلام والاتصال المؤسسي بشركة أورنچ مصر، للفوز بجائزة “أفضل قائد استراتيجي للاتصال المؤسسى والعلامة التجارية” (Brand Communications Leader of the Year).

ضمن قائمة Global Brand Award Winners 2025، في تكريم دولي يعكس مكانتها كواحدة من أبرز القيادات التنفيذية المؤثرة في مجال الاتصال المؤسسي وبناء العلامات التجارية في مصر والمنطقة.

ويأتي هذا التكريم تقديرا لدور مها ناجي المحوري في قيادة استراتيجيات اتصال مؤسسي متكاملة أسهمت في ترسيخ ريادة علامة أورنچ مصر، وتعزيز حضورها المؤسسي والإعلامي، ودعم مكانتها كأحد أكبر مشغلي الاتصالات في السوق المصري، إلى جانب دورها في بناء صورة ذهنية قوية ومستدامة للعلامة التجارية.

ويمثل الفوز بجائزة «"أفضل قائد استراتيجي للاتصال المؤسسى والعلامة التجارية" » (Brand Communications Leader of the Year) تتويجًا لمسيرة مهنية متميزة قادت خلالها مها ناجي تطوير نماذج اتصال مبتكرة، جمعت بين الرؤية الاستراتيجية، وإدارة السمعة المؤسسية، وبناء علاقات إعلامية وشراكات استراتيجية فعّالة، بما انعكس على تعزيز الثقة في العلامة التجارية وتوسيع تأثيرها المجتمعي والاقتصادي.

وجاء اختيار مها ناجي بعد عملية تقييم دقيقة أُجريت بالتعاون مع جهات بحثية مستقلة، ضمن دراسات شملت أكثر من 18 ألف شركة على مستوى العالم، حيث استندت معايير التحكيم إلى الابتكار في الاتصال المؤسسي، وكفاءة الأداء، وقوة الشراكات الاستراتيجية، وتجربة العملاء، والقدرة على تحقيق نمو مستدام تحت مظلة علامة تجارية ذات حضور عالمي مؤثر.

وتُعد Global Brand Awards من أبرز الجوائز الدولية المتخصصة في تكريم القيادات والشركات الأكثر تميزًا في قطاعات التكنولوجيا والخدمات والاتصالات والتمويل والتعليم، وتصدر عن مجلة Global Brands Magazine البريطانية، المعروفة بمنهجياتها البحثية الدقيقة في تقييم العلامات التجارية وفق مؤشرات الأداء التشغيلي، والهوية المؤسسية، والتأثير السوقي.

ويعكس هذا الإنجاز العالمي الدور المتنامي للقيادات النسائية المصرية في قيادة التحول المؤسسي وصناعة العلامات التجارية، ويؤكد قدرة الكفاءات الوطنية على المنافسة عالميًا في مجالات الاتصال المؤسسي وبناء السمعة، بما يدعم صورة الاقتصاد المصري ويعزز من حضور علاماته التجارية على الساحة الدولية.

وتُعد مها ناجي واحدة من أبرز القيادات التنفيذية في مجال الاتصالات وبناء العلامات التجارية، حيث تتمتع برؤية استراتيجية واضحة وخبرة ممتدة في إدارة الاتصال المؤسسي وصناعة العلامة التجارية، مع تأثير ملموس في قطاعات الاتصالات والسلع الاستهلاكية سريعة التداول.

ومنذ انضمامها إلى أورنچ مصر عام 2017 وتوليها منصب نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العلاقات العامة والإعلام والاتصال المؤسسي، لعبت دورًا محوريًا في إعادة تموضع العلامة التجارية، وتعزيز ارتباطها الثقافي بالمجتمع، وترسيخ مكانتها القيادية في سوق الاتصالات المصري.