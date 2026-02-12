قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشروع قانون أمام مجلس النواب لتغليظ عقوبة التحـ.ـرش وهتـ.ــك العرض المُتعلقة بالأطفال
استعدادًا لـ عيد الفطر..تفاصيل الأوكازيون الشتوي الأسواق المصرية
دعاء اليوم الرابع والعشرين من شهر شعبان .. يفتح لك أبواب الخير
«عبدالعاطي» يؤكد على دعم مصر الكامل لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان
وزير الخارجية يناقش مع نظيرته الإيفوارية تعزيز العلاقات ومشروعات التعاون
فيديو متداول مثير للجدل.. التراب يغطي سيارة شيرين عبد الوهاب أمام منزلها| تفاصيل
استجابة سريعة لحل مشكلة سكان منطقة مصرف أبو عوض كفر الجبل بالهرم
محمد صلاح يتوصل إلى اتفاق مع ليفربول حول الرحيل عن الريدز |تفاصيل
مد مواعيد العمل في نفقي الأزهر خلال شهر رمضان | تفاصيل
أول تعليق من حماس على إصابة عبد الله البرغوثي داخل سجن جلبوع
عودة المشاغب.. غياب القوة الضاربة عن مباراة الأهلي والجيش الملكي
وزير الخارجية لـ نظيره الأوغندي: التعاون والتكامل في نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جوائز Global Brand Awards تختار مها ناجي لعام 2025

مها ناجى
مها ناجى
أحمد عبد القوى

أعلنت جوائز Global Brand Awards العالمية عن اختيار مها ناجي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العلاقات العامة والإعلام والاتصال المؤسسي بشركة أورنچ مصر، للفوز بجائزة “أفضل قائد استراتيجي للاتصال المؤسسى والعلامة التجارية” (Brand Communications Leader of the Year).

ضمن قائمة Global Brand Award Winners 2025، في تكريم دولي يعكس مكانتها كواحدة من أبرز القيادات التنفيذية المؤثرة في مجال الاتصال المؤسسي وبناء العلامات التجارية في مصر والمنطقة.

ويأتي هذا التكريم تقديرا لدور مها ناجي المحوري في قيادة استراتيجيات اتصال مؤسسي متكاملة أسهمت في ترسيخ ريادة علامة أورنچ مصر، وتعزيز حضورها المؤسسي والإعلامي، ودعم مكانتها كأحد أكبر مشغلي الاتصالات في السوق المصري، إلى جانب دورها في بناء صورة ذهنية قوية ومستدامة للعلامة التجارية.

ويمثل الفوز بجائزة «"أفضل قائد استراتيجي للاتصال المؤسسى والعلامة التجارية" » (Brand Communications Leader of the Year) تتويجًا لمسيرة مهنية متميزة قادت خلالها مها ناجي تطوير نماذج اتصال مبتكرة، جمعت بين الرؤية الاستراتيجية، وإدارة السمعة المؤسسية، وبناء علاقات إعلامية وشراكات استراتيجية فعّالة، بما انعكس على تعزيز الثقة في العلامة التجارية وتوسيع تأثيرها المجتمعي والاقتصادي.

وجاء اختيار مها ناجي بعد عملية تقييم دقيقة أُجريت بالتعاون مع جهات بحثية مستقلة، ضمن دراسات شملت أكثر من 18 ألف شركة على مستوى العالم، حيث استندت معايير التحكيم إلى الابتكار في الاتصال المؤسسي، وكفاءة الأداء، وقوة الشراكات الاستراتيجية، وتجربة العملاء، والقدرة على تحقيق نمو مستدام تحت مظلة علامة تجارية ذات حضور عالمي مؤثر.

وتُعد Global Brand Awards من أبرز الجوائز الدولية المتخصصة في تكريم القيادات والشركات الأكثر تميزًا في قطاعات التكنولوجيا والخدمات والاتصالات والتمويل والتعليم، وتصدر عن مجلة Global Brands Magazine البريطانية، المعروفة بمنهجياتها البحثية الدقيقة في تقييم العلامات التجارية وفق مؤشرات الأداء التشغيلي، والهوية المؤسسية، والتأثير السوقي.

ويعكس هذا الإنجاز العالمي الدور المتنامي للقيادات النسائية المصرية في قيادة التحول المؤسسي وصناعة العلامات التجارية، ويؤكد قدرة الكفاءات الوطنية على المنافسة عالميًا في مجالات الاتصال المؤسسي وبناء السمعة، بما يدعم صورة الاقتصاد المصري ويعزز من حضور علاماته التجارية على الساحة الدولية.

وتُعد مها ناجي واحدة من أبرز القيادات التنفيذية في مجال الاتصالات وبناء العلامات التجارية، حيث تتمتع برؤية استراتيجية واضحة وخبرة ممتدة في إدارة الاتصال المؤسسي وصناعة العلامة التجارية، مع تأثير ملموس في قطاعات الاتصالات والسلع الاستهلاكية سريعة التداول.

ومنذ انضمامها إلى أورنچ مصر عام 2017 وتوليها منصب نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العلاقات العامة والإعلام والاتصال المؤسسي، لعبت دورًا محوريًا في إعادة تموضع العلامة التجارية، وتعزيز ارتباطها الثقافي بالمجتمع، وترسيخ مكانتها القيادية في سوق الاتصالات المصري.

مها ناجى مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

دار الإفتاء

هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

ديانج

تجربة احترافية أم الزمالك؟.. ديانج يرفض التجديد مع الأهلي

رنا طارق وزوجها محمود حجازي

ما منعتش أهله يشوفوا ابنه.. رنا طارق ترد على زوجها محمود حجازي

ترشيحاتنا

أحمد سعد

أحمد سعد رفقة بناته في أحدث ظهور من المنزل.. صور

أولاد الراعي

مسلسلات رمضان 2026.. عرض أولاد الراعي علي قناة عمان

ايجي بست

إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم إيجي بست لـ أحمد مالك وسلمى أبو ضيف ومروان بابلو

بالصور

الفازلين أم الجلسرين.. أيهما أفضل للبشرة وفقًا أطباء الجلدية؟

الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة
الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة
الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة

محافظ الشرقية يبحث مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ | شاهد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فوائد تناول عصير البرتقال بالجزر على الإفطار في رمضان.. مشروب يعوض السوائل ويدعم المناعة

فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان
فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان
فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد