«عبدالعاطي» يؤكد على دعم مصر الكامل لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان

عقد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لقاءً ثنائيًا مع مانداي سمايا كومبا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جنوب السودان، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماعات مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي.

وتناول اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومتابعة التنسيق والتشاور القائم بين الجانبين، والذي كان آخره زيارة وزير خارجية جنوب السودان إلى القاهرة في 21 ديسمبر 2025، فضلًا عن تبادل الرؤى بشأن دعم الاستقرار في جنوب السودان وتعزيز التعاون الإقليمي في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي.

وأكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان، مشددًا على حرص القاهرة على الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما في مجالات بناء القدرات، والتدريب، والتعاون الفني، ودعم مشروعات التنمية والبنية التحتية، بما يعكس عمق الروابط بين البلدين ويحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.



وفيما يتعلق بملف نهر النيل، شدّد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة بين دول حوض النيل وفقًا للقانون الدولي، لاسيما مبادئ الإخطار المسبق والتشاور وعدم الإضرار ورفض الإجراءات الأحادية.

وشدّد على دعم مصر لمبادرة حوض النيل والعملية التشاورية القائمة فيها لاستعادة الشمولية، وحرص مصر على استمرار التنسيق مع جنوب السودان بما يُعزّز فرص التوافق ويُحافظ على استدامة النهر ويصون بيئته ويعظم موارده كمصدر للتعاون والتنمية المشتركة لجميع دول حوض النيل.