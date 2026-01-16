جنوب السودان يعلن موقفه من اعتراف إسرائيل بأرض الصومال

أعلنت وزارة الخارجية في جنوب السودان، يوم الجمعة دعمها لوحدة الصومال وتأييدها قرارات الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد في هذا الشأن.

جنوب السودان تدعم وحدة الصومال

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها "تؤيد حكومة جمهورية جنوب السودان تأييدًا كاملًا مواقف الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد) فيما يتعلق بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية".

وأكدت جنوب السودان بحسب البيان، مجددًا التزامها بوحدة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليًا.

وأشارت إلى أن موقف حكومة جمهورية جنوب السودان يتوافق مع أحكام المعاهدات الإقليمية، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، والقوانين والمعاهدات الدولية.

اعتراف إسرائيل بأرض الصومال

يأتي موقف جنوب السودان، بعد اعتراف إسرائيل بالمنطقة الانفالية أرض الصومال، دولة ذات سيادة في نهاية ديسمبر الماضي، وهو القرار الذي جوبه بغضب دولي كبير لانتهاكه سيادة الصومال ومخالفته للقوانين الدولية.