التلفزيون الإيراني الرسمي يطلق على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية "حرب رمضان"

أفادت وكالة أسوشيتد برس الإخبارية، يوم الأربعاء بأن التلفزيون الرسمي الإيراني، أطلق على الحرب التي اندلعت السبت الماضي بهجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة ضد طهران، إسم "حرب رمضان"، في إشارة إلى تزامنها مع شهر رمضان الكريم.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية مكثفة على إيران حتى صباح الأربعاء، مع ورود أنباء عن هجمات في أنحاء متفرقة من البلاد.

عرض التلفزيون الإيراني الرسمي صوراً لأنقاض مبانٍ في وسط طهران، حيث اشتكى سكان من تضرر منازلهم جراء الهجمات التي وقعت ليلاً.

وأفاد شهود عيان بأن الغارات الجوية استهدفت بكثافة غرب طهران، بالإضافة إلى مدينة كرج.

كما وردت أنباء عن غارات في مدينة قم، المدينة الشيعية المقدسة، وكذلك في بهبهان وكرمانشاه وخرم آباد وشيراز وتبريز.

وفي سياق آخر، أفادت دائرة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية في بيانٍ لها أن صاروخًا أطلقه حزب الله ليلًا أصاب بلدةً في شمال إسرائيل.

وأوضحت دائرة الإنقاذ أن الصاروخ، الذي أصاب بلدة حتسور هجليليت في شمال إسرائيل، ألحق أضرارًا بالمباني المجاورة دون وقوع إصابات.

وردا على هذا القصف، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء لـ 13 قرية إضافية في جنوب لبنان، مطالباً السكان بـ "إخلاء منازلهم فوراً والابتعاد عن القرى والبلدات إلى مناطق مفتوحة على مسافة لا تقل عن 1000 متر".