رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بالقرب من مستوى 50 جنيهًا، مع فروق طفيفة بين البنوك العاملة في السوق المحلية.

وذلك بعد موجة ارتفاعات متتالية شهدتها العملة الأمريكية مؤخرًا.



أسعار الدولار اليوم



ويستعرض موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدولار اليوم الأربعاء ضمن نشرته الخدمية لمتابعة تحركات سوق الصرف.



سعر صرف الدولار



سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للبيع عند 50.25 جنيه، مقابل 50.15 جنيه للشراء.



وفي بنك القاهرة، بلغ سعر الدولار 50.01 جنيه للبيع و49.91 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنوك



أما في بنك «إتش إس بي سي» فقد سجل الدولار 49.98 جنيه للبيع و49.88 جنيه للشراء.

فيما وصلت الأسعار في بنوك بيت التمويل الكويتي، ونكست، والشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) حول 49.95 جنيه للبيع و49.85 جنيه للشراء.



وفي بنوك الأهلي المصري، وبنك مصر، والتجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي، والمصري الخليجي، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك التنمية الصناعية، وميد بنك، وبنك قناة السويس، سجل الدولار 49.93 جنيه للبيع و49.83 جنيه للشراء.

