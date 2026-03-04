قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيهاب فهمي يكشف أسرار دوره المُركّب في مسلسل «نون النسوة»
إعلامي يفجّر مفاجأة بشأن أزمة القيد في الزمالك
الدفاع الجوي السعودي يتصدّى لـ 9 طائرات مسيرة فور دخولها أجواء المملكة
زوجة ضياء المرغني تكشف آخر تطورات حالته الصحية.. وهذا موعد خروجه من المستشفى
دعاء الفجر 14 رمضان 2026 .. كلمات مستجابة للرزق وقضاء الدين
عقب ارتفاعات مُتتالية .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
الأرصاد: استمرار الارتفاع التدريجي في الحرارة.. وشبورة كثيفة صباحا
مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية
تصعيد ضد الإمارات .. اشتعال النيران في القنصلية الأمريكية بدبي جراء هجوم بطائرة مسيرة
الرياض في اختبار النار .. كيف تحسم السعودية قرار الحرب بعد قصف السفارة الأمريكية؟
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بعلبك شرق لبنان
عربدة إسرائيلية في الشرق الأوسط .. الاحتلال يشن عدوانًا على مدن عراقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

آية الجارحي

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بالقرب من مستوى 50 جنيهًا، مع فروق طفيفة بين البنوك العاملة في السوق المحلية.

وذلك بعد موجة ارتفاعات متتالية شهدتها العملة الأمريكية مؤخرًا.


أسعار الدولار اليوم


ويستعرض موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدولار اليوم الأربعاء ضمن نشرته الخدمية لمتابعة تحركات سوق الصرف.


سعر صرف الدولار


سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للبيع عند 50.25 جنيه، مقابل 50.15 جنيه للشراء.


وفي بنك القاهرة، بلغ سعر الدولار 50.01 جنيه للبيع و49.91 جنيه للشراء.
سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنوك 


أما في بنك «إتش إس بي سي» فقد سجل الدولار 49.98 جنيه للبيع و49.88 جنيه للشراء.

فيما  وصلت الأسعار في بنوك بيت التمويل الكويتي، ونكست، والشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) حول 49.95 جنيه للبيع و49.85 جنيه للشراء.


وفي بنوك الأهلي المصري، وبنك مصر، والتجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي، والمصري الخليجي، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك التنمية الصناعية، وميد بنك، وبنك قناة السويس، سجل الدولار 49.93 جنيه للبيع و49.83 جنيه للشراء.
 

الدولار الجنيه أسعار الدولار اليوم الأربعاء سعر صرف الدولار سعر الدولار في البنوك

طرق تجنبك طرطشة الزيت في المطبخ .. بخطوات بسيطة

لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟
لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟
لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟

فوائد تناول الطماطم على السحور في رمضان .. يدعم الترطيب والطاقة

لماذا تعد الطماطم مناسبة للسحور في رمضان؟
لماذا تعد الطماطم مناسبة للسحور في رمضان؟
لماذا تعد الطماطم مناسبة للسحور في رمضان؟

أطعمة تزيد من الشعور بالشبع على السحور.. اختيارات صحية تساعدك على الصيام دون جوع

أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية
أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية
أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية

لسحور مختلف .. طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن
طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن
طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

