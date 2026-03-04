تصعيد ضد الإمارات .. اشتعال النيران في القنصلية الأمريكية بدبي جراء هجوم بطائرة مسيرة

أدى هجوم بطائرة مسيرة قرب القنصلية الأمريكية في دبي إلى اشتعال النيران في جزء من المبنى، دون وقوع إصابات، في الوقت الذي أشاد فيه الرئيس دونالد ترامب اليوم بالمكاسب الأمريكية والإسرائيلية في إيران، بحسب ما أفادت به شبكة “إن بي سي نيوز”.

تصاعدت المواجهات بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، بعد اندلاع الحرب بينهم فجر السبت الماضي والتي كان من أولى نتائجها اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعشرات القادة لترد طهران بشن قصف على المصالح الأمريكية بالمنطقة ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأمريكيين والإسرائيليين ومواطني دول الخليج.

وبلغت ذروة المواجهات، خلال الساعات القليلة الماضية بإسقاط قوات الدفاع الجوي الإيرانية لمقاتلة أمريكية من طراز إف-15 بحسب ما أفادت به وكالة تسنيم للأنباء.

وواصل الحرس الثوري الإيراني، ضرباته ضد القوات الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط، معلنا استهداف قوات المشاة الأمريكية في الكويت بعشرات من المسيرات التدميرية، وفي الوقت نفسه أكد الحرس الثوري استهدف 160 من قوات المشاة الأمريكية في دبي وقتل 100 منهم.

وأكد الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف القاعدة الأمريكية بمنطقة الشيخ عيسى في البحرين بصواريخ ومسيرات.