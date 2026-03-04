ذكرى 20 عامًا على بطولة إفريقيا.. سحور رمضاني مع أبطال الجيل الذهبي بحضور خالد عبدالعزيز

شارك خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، صورًا من سحور الجيل الذهبي لكرة القدم.

وكتب خالد عبد العزيز عبر حسابه على فيسبوك: «السحور مع جيل الكرة المصرية الذهبي في احتفال بمرور 20 سنة على الفوز ببطولة إفريقيا 2006، والتي تشرفت بإدارتها تنفيذياً. سعدت الليلة بحضور سحور رمضاني في ضيافة كابتن مصر أحمد حسن، ومع لاعبي الجيل الذهبي للكرة المصرية أبطال إفريقيا 2006/2008/2010».

وتابع: «قائدهم المعلم حسن شحاتة، وك. شوقي غريب، وك. أحمد سليمان، وك. حمادة صدقي، وك. كمال عبد الواحد، ورئيس اتحاد الكرة ورئيس اللجنة المنظمة الصديق م. هاني أبو ريدة. ولفتة رائعة بدعوة السيدة الفاضلة والدة المرحوم ك. محمد عبد الوهاب، أحد ألمع نجوم هذا الجيل».